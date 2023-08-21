«В горящей квартире могут быть заперты дети»: На северо-востоке Москвы загорелась 22-этажка

Фото: Олег ЗОЛОТО

Московские пожарные приступили к тушению пожара на 21 этаже жилого дома на Дмитровском шоссе. Очевидцы увидели черный дым из окон верхнего этажа около 09:10 и тут же вызвали спасателей.

- По словам соседей, в квартире могу находиться двое детей, - сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах.

В данный момент, по словам местных жителей, на месте уже работают пожарные. К дому на Дмитровском шоссе, 165Е корпус 1 (это московский район Северный, который находится за МКАД), подъехали несколько машин.

Позже появились подробности. На момент начала пожара в квартире действительно находились двое несовершеннолетних - 15-летняя школьница и ее брат-дошкольник. Мама уехала на работу, а отец вышел на прогулку с собакой.

- Когда пошел дым, девочка успела разбудить брата и выбежать с ним из квартиры, - сообщил источник в правоохранительных органах.

- Пожар ликвидирован в 09:48, - рассказали KP.RU в пресс-службе столичного управления МЧС. - Горели личные вещи и мебель на площади 40 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. Спасены три человека.