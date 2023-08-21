Сергей Собянин и Денис Мантуров открыли новый завод по производству лекарств под Зеленоградом

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин на открытии нового производства. Фото: Оксана ЗУЙКО

ЧТО ЗА ЗАВОД

200 флаконов в минуту и 270 млн в год - в Алабушево (это совсем рядом с Зеленоградом) 21 августа открылся новый завод по производству жизненно важных лекарств. Завод называется "Р-Опра", он обеспечил рабочие места для 270 человек.

- Производство лекарств проходит определенные этапы: стерилизационный тоннель, линии наполнения раствором, укупорка, закатывание, внешняя мойка флакона, - оператор линии розлива Алексей Железко показывает свое рабочее место: линия автоматизирована, на ее обслуживание хватает буквально 4-5 человек, здесь начинает работать производство лекарств от онкологии.

- Всего будем выпускать 67 препаратов, 26 из них - это 26 международных непатентованных наименований (МНН) лекарственных препаратов для терапии онкологических, аутоиммунных, астматических и других заболеваний, - рассказали представители компании. - За год предприятие способно выпускать 270 млн упаковок. В продажу они поступят уже в 2024 году.

Фото: Оксана ЗУЙКО

ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВА

- Пять лет назад была поставлена задача уйти от импорта. И вот за это время мы уже построили 8 заводов, в ближайшее время построим еще семь, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. - В итоге в этом году объем производства в Москве вырос на две трети - на 67,5% (2/3), а стоимость закупок снизилась в 1,5-2 раза. Это результат общей системной работы.

Производство в Алабушево появилось благодаря офсетным контрактам: по сути это долгосрочный договор поставки, когда частная компания инвестирует деньги в производство, зная, куда и в каких объемах позже будет поставляться продукция. Государству такая система выгодна, потому что в итоге в наличии есть и заводы, и стабильное снабжение клиник и аптек лекарствами, причем именно теми, которые ранее приходилось закупать за границей.

В данном случае группа компаний "Р-Фарм построила завод, инвестировав в него около 6,99 млрд рублей. При этом компания получила льготное кредитование, компенсацию части процентной ставки от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, статус резидента ОЭЗ "Технополис Москва", а следовательно, нулевую ставку по налогам на имущество, землю и транспорт, плюс снижение налога на прибыль в 10 раз и возможность выкупа земли по льготной цене. И самое важное - гарантированные закупки лекарств в течение семи лет правительством Москвы.

Фото: Оксана ЗУЙКО

- Это тот самый эффективный способ снижать риски для предпринимателей, констатировал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. - Правительство Москвы обеспечило льготы, мы - офсетный контракт. В итоге здесь будут производить целую гамму лекарственных препаратов.

- Да, действительно, мы воспользовались широким спектром мер государственной поддержки, - подтвердил генеральный директор ГК "Р-Фарм" Василий Игнатьев. - В основе - импортозамещение, плюс за пределами контракта мы будем производить еще два десятка препаратов.

Интересно, что более 99% упаковочного материала, который используется на заводе, - российского производства:

- Специальный аппарат по первичной упаковке устроен так, что сотрудники с упаковкой не контактируют, - рассказал главный механик завода Антон Панкратовский. - Производительность устройства - 9000 блистеров в час. При этом мы можем упаковывать широкий спектр препаратов.

А вот часть сырья по-прежнему закупается за рубежом. Впрочем, Сергей Собянин заявил: эту отрасль тоже будем развивать, чтобы сырье тоже в основном производилось в России.

Фото: Оксана ЗУЙКО

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

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