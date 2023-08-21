Собянин: Производство лекарственных препаратов в этом году в Москве выросло на две трети

Сергей Собянин и Денис Мантуров приняли участие в открытии нового фармацевтического комплекса компании «Р-Опра». Фото: Telegram-канал Сергея Собянина.

В Москве в 2023 году на две трети выросло производство лекарственных препаратов, сообщил мэр города Сергей Собянин. Глава столицы 21 августа вместе с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым принял участие в открытии нового фармацевтического комплекса компании «Р-Опра» группы компаний «Р-Фарм». Предприятие начало работу на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва», расположенной в Зеленограде.

«В этом году объем производства лекарственных препаратов в Москве увеличился на 67,5% – более чем на две трети. Это уже результат многолетней работы, который мы проводим, системной работы, - отметил Сергей Собянин. - Я благодарю за поддержку министерство промышленности и инвесторов, которые вкладывались в это производство».

«Р-Опра» производит препараты для лечения онкологических, аутоиммунных, астматических и других заболеваний – всего 26 наименований. Строительство предприятия было закончено летом этого года. Инвестиции в проект составили 6,99 миллиардов рублей. На заводе будет создано 270 рабочих мест. Инвестор – группа компаний «Р-Фарм» взял на себя обязательство построить в Алабушево новое производство полного цикла по выпуску медицинских препаратов. Городские власти, в свою очередь, в течение семи лет гарантируют закупки у завода лекарств для медицинских учреждений столицы на общую сумму около 10,9 миллиардов рублей.

На предприятии будет создано 270 рабочих мест. Фото: Telegram-канал Сергея Собянина.

Москва является одним из крупнейших производителей лекарств в России. Сейчас в столице работают 95 предприятий, в фармацевтической отрасли заняты более 15 тысяч человек. Московские производители выпускают препараты для лечения и профилактики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств нервной системы, сахарного диабета, обезболивающие, антибиотики, вакцины и другие лекарственные средства.

Крупный фармацевтический кластер расположен на площадках особой экономической зоны «Технополис Москва» в Зеленограде и Печатниках. В ближайшие годы в кластер инвестируют 41,4 миллиарда рублей. Производители наладят выпуск 128 непатентованных наименований лекарственных препаратов, из них 98 никогда не производились в России. Благодаря импортозамещению будет закрыто 80% потребности в отечественных лекарственных онкологических препаратах.

Сейчас в ОЭЗ «Технополис Москва» на площадке «Алабушево» созданы пять производств, три из которых уже работают. Завод ПК-137 компании «Биокад» производит препараты для лечения 11 заболеваний, в том числе рассеянного склероза, онкологии, рака крови, неврологии. На предприятии «Велфарм-М» выпускаются лекарства для борьбы с хронической почечной недостаточностью, болезнями дыхательных путей, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологических и других заболеваний. Фармацевтический комплекс «Р-Опра» делает препараты для терапии онкологии, аутоиммунных, астматических и других заболеваний.

В Алабушево строятся еще два медицинских завода. Один из них – компании «Генериум Некст», являющейся отечественным лидером в производстве препаратов для лечения орфанных (редких) заболеваний. Еще одно предприятие «Промомед» занимается выпуском противовирусных препаратов, антибиотиков, лекарств для лечения эндокринологических, неврологических, онкологических и других заболеваний.

Всего на всех площадках фармацевтического кластера организовано восемь фармацевтических производств.