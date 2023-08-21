«Это для нас очень-очень важно»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв доложил Владимиру Путину о развитии дорожно-транспортной сети в регионе

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Тема развития дорожно-транспортной сети в Московской области стала одной из главных во время встречи Президента России Владимира Путина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.

Губернатор поблагодарил главу государства за активное содействие при запуске многих важных для региона проектов и направлений. Президент подчеркнул, что на дороги Подмосковья выпадает очень серьезная нагрузка, поэтому развитие жизненно необходимо.

- Да, именно так. И если бы не Ваше решение по развитию Московского транспортного узла, когда мы построили более двух десятков путепроводов, невозможно было бы проехать. Потому что частота сообщения МЦД-3, МЦД-4, который мы будем открывать, она пять минут, это значит, шлагбаум (на пересечении автомобильных и железных дорог, - Авт.) всегда закрыт, - отметил Андрей Воробьёв. - И тогда Вы нас поддержали, и мы начали строительство, очень заметное строительство путепроводов. И сейчас продолжаем строить с Вашей поддержкой, Правительства еще четыре путепровода как раз на этих направлениях.

Также Андрей Воробьёв отметил, что многие важные дорожные проекты реализуются по концессионным соглашениям - то есть строить их помогает бизнес.

- Это дороги, которые стыкуются с Москвой, с хордами московскими, и разгружают улично-дорожную сеть и позволяют экономике развиваться, и все, что с этим связано, для нас очень-очень важно, - сказал губернатор.