Самоотверженный православный: что известно про айтишника, который повел детей на смертельную экскурсию по Неглинке

Маркушкин работал в крупных IT-компаниях, которые занимаются консалтингом Фото: соцсети

Семья 47-летнего Дмитрия Маркушкина с 20 августа не может связаться с ним. Мужчина взял детей и оплатил экскурсию по коллектору реки Неглинка, что протекает под землей в центре Москвы. В «поход» он взял дочку (15 лет), племянника (17 лет) и его девушку (15 лет).

Маркушкин работал в крупных IT-компаниях, которые занимаются консалтингом. Это очень дорогие услуги для бизнеса: специалисты помогают создавать и дорабатывать различные продукты и сервисы. Дмитрий же трудился в отделе маркетинга.

В соцсетях у мужчины — сплошь фотографии из походов. Буквально недавно он вернулся с Камчатки. Его коллеги подтверждают: был большой любитель «легкого» экстрима: сплавов, турпоходов, вылазок на природу. С собой брал и детей. С супругой был в разводе.

— Отменные специалист, добрейшей души человек, — так общими словами характеризовали Дмитрия коллеги.

При этом «КП» удалось поговорить со знакомым Маркушкина, который лично ощутил широту души москвича.

— У нас родилась дочь с тяжелейшим пороком сердца. Мы с женой в Талдоме живем, в Москве никого нет. А нам в больнице с ребенком жить было нельзя. Нужно было жилье. Я обратился в епархию и нам нашли телефон Дмитрия. Глубоковерущий православный человек, набожный. Он нас безвозмездно поселил в свою трехкомнатную квартиру как раз рядом с центра Кулакова, где лечили дочь. Благодаря Дмитрию мы с супругой смогли каждый день посещать дочку, — рассказал KP.RU Омар Махмудов.

Омар рассказал, что дочка умерла через несколько дней после операции на сердце. Дмитрий не взял ни копейки за проживание и сильно переживал трагедию фактически незнакомых ему людей.

— После мы продолжили общаться по переписке, хотели пригласить его к нам в гости и не успели. Очень светлый, разумный и добрый человек. Молился за мою девочку, поддерживал нас.

Первое тело выловили из Москва-реки днем 20 августа. Позже нашли еще два. На текущий момент Маркушкина среди найденных нет. Сейчас следственные органы выясняют, сколько всего человек отправились на экскурсию. Гид Константин Ф., который вел группу, работал неофициально, но при этом вместе с напарником по бизнесу не скрывали своего ремесла и завлекали гостей на экскурсии по подземелью.

Когда Дмитрий Маркушкин и его семья в сопровождении гида плутали по коллектору Неглинки, начался ливень. За час в отдельных районах Москвы выпало порядка 40% месячной нормы осадков. А коллектор реки как раз предназначен под дождевые стоки. Эксперты-диггеры говорят, что людей за считанные минуту смыло потоком воды.

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