Спасатели до сих пор ищут тела убитых подземными «цунами»: Полная хронология трагедии в катакомбах под Москвой

Тела трех несовершеннолетних вчера вечером и сегодня утром вынесло из коллектора в Москва-реку в районе парка Зарядье. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Тропа Гиляровского», «тайный лабиринт под землей», «зловещие катакомбы» — все это поэтичные описания коллектора реки Неглинка. Она протекает в самом сердце Москвы, но не по поверхности. Еще в начале 18 века речку спрятали в коллектор. Его несколько раз перестраивали и реконструировали. Главное современное назначение — служить водостоком для осадков.

А неофициальное — главный экстремальный аттракцион столичных диггеров, т.е. исследователей подземелий.

Причем с собой в походы берут кого угодно. Только заплати — от 3500 до 9000 рублей в зависимости от «жадности» проводника и комиссионных турфирм. Так было и 20 августа, когда группа очарованных странников решила заказать себе аттракцион с диггерами.

И тут начался тропический ливень…

ХРОНОЛОГИЯ ТРАГЕДИИ

20 августа

14:00. Группа туристов встречается с гидом в районе Цветного бульвара.

14:10. Начинают спуск в коллектор Неглинки.

15:00. В Москву приходит мощный атмосферный фронт. Проще говоря, дождевые тучи. Начинается ливень. За час в северных округах Москвы выпадает от 40 до 60 процентов месячной нормы осадков. Историк Неглинки оказывается как раз «на стыке» округов.

16:00. Группа находится, вероятно, в районе Большого театра. Только в подземной части. Потоки воды, вызванные ливнем, сметают людей.

17:00. Капитан теплохода, который идет мимо парка «Зарядье», обнаруживает в воде первое тело. И звонит в экстренные службы. Отсюда до Цветного бульвара около 2 км.

18:00 — 19:00. Известный московский диггер Даниил Давыдов вместе с напарником спускается в коллектор Неглинки. Он пытается найти выживших. Коллеги дважды проходят подземелье, но ничего и никого не находят.

21 августа

08:00. Водолазы-спасатели достают из воды в районе Москворецкой набережной еще одно тело.

12:00. Находят тело третьего погибшего. Его унесло в коллектор к Павелецкому вокзалу.

17:00. У набережной близ парка «Зарядье» найдено четвертое тело.

19:00. Там же обнаружено пятое тело.

ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТОР

Это каменный туннель высотой около 3,5 метров и 5 метров в ширину. Часть — историческая, построена порядка 200 лет назад. Другие достраивали в начале 20 века и 70-е годы.

СКОЛЬКО ВСЕГО БЫЛО ТУРИСТОВ

Как минимум шесть экскурсантов и один гид. Однако на подобные мероприятия записываются до 15 человек. Точное количество туристов устанавливают следственные органы.

Сложность в том, что экскурсия — неофициальная. Соответственно, никаких записей диггеры не вели. А проводник также пропал.

Главным заказчиком экскурсии был Дмитрий Маркушкин Фото: соцсети

ЧТО ИЗВЕСТНО О ПОГИБШИХ И ДИГГЕРЕ-ПРОВОДНИКЕ

Главным заказчиком экскурсии был Дмитрий Маркушкин. 47-летний маркетолог крупной IT-компании. Поклонник экстремальных сплавов и походов. При этом, по отзывам знакомых, человек широкой души, глубоко верующий.

С женой был в разводе. Однако поддерживал близкие отношения с 15-летней дочерью. Брал ее с собой на сплавы и походы. Буквально этим летом они ездили на Камчатку. На поход с диггерами Дмитрий взял также 17-летнего племянника и его 15-летнюю девушку.

На экскурсии были еще минимум два гостя — туристы из Санкт-Петербурга.

Дмитрий Маркушкин и его 15-летняя дочь. Фото: соцсети

Экскурсию заказывали у сайта «Подземный гид». Им занимаются два москвича-диггера — Константин и Никита. Нет никаких данных о постановке кого-либо на учет в качестве индивидуального предпринимателя или учредителя компании. То есть ничего, что официально бы связывало их с лицензированной деятельностью в сфере туризма.

Ответственным за поход был 31-летний Константин. В прошлом акробат и участник команды черлидинга (спортивная группа поддержки). Ныне выучился на программиста и «шабашил» андеграундным гидом. В диггерской тусовке говорят, что он скорее был экскурсоводом, нежели диггером. Потому как решил вести туристов в коллектор, несмотря на прогноз погоды. А в экстренной ситуации не смог вывести людей не поверхность, хотя такая возможность была.

Ответственным за поход был 31-летний Константин Фото: соцсети

РЕАКЦИЯ

Около 14:00 сток коллектора, выходящий на Москва-реку, «запечатали». К Кремлевской набережной, аккурат под Парящим мостов в «Зарядье», пришло судно МС-1 коммунального флота. Обычно его используют для уборки главной водной артерии столицы. Но здесь на борту был «десант» с болгарками, сварочными аппаратами и стальными прутьями.

Сначала корабль своим мощным ковшом прикрыл железобетонные створки коллектора. А далее оставшиеся участки рабочие заварили стальными прутьями. Воде это дорогу не перекрывает, а вот человеку забраться внутрь явно помешает.

Впрочем, этот путь диггеры и не использовали, ведь коллектор находится на уровне водной глади Москва-реки и подобраться к нему можно только на каком-то плавсредстве. За водосточными люками в центре явно усилят контроль.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал ввести уголовную ответственность за незаконное проникновение на все подземные объекты и допуск посторонних в системы городской инфраструктуры. Депутаты «ЕдРа» предложили пакет законов, ужесточающих административную ответственность за проникновение на такие объекты. Сейчас наказание — штраф 5000 рублей или до пяти суток ареста.

Со стороны диггерского сообщества звучат противоположные предложения. Не запрещать, а поработать над цивилизованной оберткой для такого экстрима. Например, Даниил Давыдов вновь озвучил идею создания подземного музея реки Неглинка. А в подземные туры брать только совершеннолетних, предварительно убедившись, что человек обладает должным уровнем физподготовки.

— Спуск в коллектор - это, в общем-то, административное правонарушение. Но я не вижу, чтобы перспектива получить штраф кого-то останавливала, — заключил Давыдов в эфире Радио «Комсомольская правда».

ОФИЦИАЛЬНО

Мэр Москвы Сергей Собянин:

«Вчера произошла ужасная трагедия в коллекторе реки Неглинки. Во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе погибли люди. Поиск пропавших продолжается.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Соболезную родным и близким погибших».

О возбуждении уголовного дела Следственный комитет пока не сообщал. Вероятно, отвечать за гибель людей придется организатору сайта «Подземный гид» — Никите, который в злополучный день сам не повел группу.