«Это победа всей нашей большой команды»: Стенд Подмосковья признали самым креативным на фестивале «Таврида.АРТ»

Фото пресс-службы правительства Московской области.

В «битве стендов» молодежного творческого фестиваля «Таврида.АРТ», который только-только завершился в Крыму, победил стенд Московской области. Свои «представительства», красивые площадки-презентации, имели все российские регионы, приехавшие на фестиваль. Но именно стенд «Подмосковье - это любовь» признали самым креативным. За него проголосовало более 2,5 тысячи человек. А в первый день фестиваля, напомним, начинку и визуализацию площадки похвалил первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко. Он отметил, что Московской области «удалось очень круто реализовать задуманную концепцию стенда».

За концепцию и работу подмосковного стенда на «Тавриде.АРТ» отвечало Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

- Мы всегда серьезно готовимся к «Тавриде.АРТ», ведь это главный творческий фестиваль страны, - рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. - Приятно получить такую высокую оценку именно от участников мероприятия, гостей нашего стенда. Это победа всей нашей большой команды, делегации нашей активной и креативной подмосковной молодежи, которые участвуют в работе стенда. Мы всегда стараемся, чтобы каждому, кто приходил к нам в гости, было интересно - поэтому программа стенда всегда насыщенная и интересная. Но важно, чтобы было и комфортно – поэтому мы угощаем прохладным лимонадом, устанавливаем зарядные станции для мобильных гаджетов.

На фестивале Московскую область представляли 150 молодых людей из разных муниципалитетов. В этом списке не только «креативщики» - исполнители, художники, артисты, диджеи, но и преподаватели, студенты, волонтеры. За несколько дней фестиваля ребята могли не только показать себя на различных площадках, не только пообщаться со сверстниками из других регионов, но и поучаствовать в мастер-классах, приобретая различные новые полезные навыки.