Солнечных дней меньше - растительного белка больше

Фото: Заира Базаева

Всем известно, что с учетом увеличения численности населения земли, сельское хозяйство является одной из приоритетных отраслей национальной экономики многих государств. Развитию сельскохозяйственной отрасли помогают ученые, специализирующиеся в данной отрасли. Сегодня мы поговорим с молодым ученым, кандидатом сельскохозяйственных наук Вологировой Жаннетой Мамиевной.

— Здравствуйте, Жаннета. Расскажите нашим читателям немного о себе и о своей научной работе в области растениеводства.

— В 2005 г. я поступила в Кабардино-Балкарскую сельскохозяйственную академию на факультет «Технология пищевых производств» и в 2010 окончила вуз. Однако в дальнейшем меня больше стала привлекать тематика растениеводства и в 2010г. я поступила в аспирантуру КБГАУ им.В.М.Кокова на кафедру «общее земледелие». Там я начала проводить научные изыскания в данной области.

— Какими именно научными изысканиями Вы занимались?

— Я решила заняться разработкой технологии выращивания кормовых бобов в условиях предгорной зоны Кабардино-Балкарской Республики. Мною был исследован сорт кормовых бобов «Дагестанский местный».

— А в чем заключался интерес данной технологии?

— Для начала необходимо понять, что данный сорт по сравнению с другими, имеет значительно выше показатели по содержанию белка. Простыми словами, это означает, что при включении данных кормовых бобов в рацион сельскохозяйственного скота, появляется возможность значительно увеличить вес сельхоз скота, а также увеличить количество производимой молочной продукции.

Данный сорт произрастал в иной местности, в республике Дагестан при совсем отличных климатических условиях.

Поэтому интерес заключался в адаптации данного сорта к климатическим условиям Кабардино-Балкарской Республики, где примерно на 80 солнечных дней меньше в году, чем на территории Дагестана.

— Удалось ли опробовать новую технологию в реальных условиях и какие были достигнуты успехи?

— Да, данная технология была успешно внедрена на территории одного из крестьянско-фермерских хозяйств Урванского района КБР и дает по настоящее время положительную динамику. Полагаю, что в ближайшее время данную технологию возьмут на вооружение остальные хозяйства.

— Какие у Вас планы на будущее, собираетесь ли Вы продолжать научную деятельность?

— Мне очень интересна данная тема и я вне всяких сомнений буду продолжать проводить иные научные изыскания в области растениеводства для дальнейшего поддержания сельскохозяйственной отрасли.

— Что бы Вы могли от себя посоветовать другим молодым ученым, которые только встали на путь науки?

— Самое главное, это чтобы исследуемая тематика была интересна самому ученому, тогда и работа будет в радость. Также, конечно, необходимо учитывать востребованность исследуемой тематики, чтобы в дальнейшем можно было повсеместно применять новые технологии и разработки.

— Спасибо, Жаннета! Желаем Вам всяческих успехов в научной деятельности.