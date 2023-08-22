Загрутдинов: На западе Москвы строят и проектируют 46 жилых домов для участников реновации

Фото: Департамент строительства г. Москвы

Обновление жилых кварталов продолжается в разных районах города по программе реновации. В Западном округе Москвы строятся и проектируются 46 жилых домов. В них разместятся всего примерно 15 тысяч квартир. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«В стройке – 23 дома, в проектировании – еще 23 дома, - уточнил глава ведомства. - С начала программы в округе ввели в эксплуатацию 29 домов примерно на 9 000 квартир, в том числе с начала года – 2 здания».

По его словам, в планах до конца года ввести в эксплуатацию еще 8 новостроек. С момента старта реновации на западе столицы снесли 42 дома, в том числе в этом году – 19 домов. Старые здания не просто разрушают, а демонтируют по технологии «умного» сноса. Такой подход стал стандартом для всей программы реновации. Среди основных принципов «умного сноса» - безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование собранных после демонтажа дома отходов. При этом в дело идут практически все части бывшей пятиэтажки - металл, дерево, бетон, кирпич, стекло, фаянс, пластик, изоляционные материалы.

Еще одним из приоритетов «умного сноса» стало максимально возможное сохранение соседних со сносимым зданием деревьев. Их закрывают специальными коробами, чтобы уберечь от возможных повреждений.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru.

Подробнее о квартирах и домах для переселенцев.