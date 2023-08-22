Собянин поручил готовить к открытию Северный дублер Кутузовского проспекта

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, 22 августа, побывал на стройплощадке Северного дублера Кутузовского проспекта на западе столицы. Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, 22 августа, побывал на стройплощадке Северного дублера Кутузовского проспекта на западе столицы.

«Заканчиваются основные работы на новой вылетной магистрали Москвы – Северном дублере Кутузовского проспекта, который, конечно, с нетерпением ждут сотни тысяч москвичей и жителей Подмосковья», - сказал Собянин.

Мэр поручил проверить систему запуска новой магистрали и завершить последние работы.

«Будем готовиться к открытию», – отметил Собянин.

Напомним, шестиполосная платная дорога пройдет от делового центра «Москва-Сити» и ТТК до транспортной развязки на пересечении МКАДа с Молодогвардейской улицей. Затем трасса выходит на Северный обход города Одинцово в Московской области. Сейчас на магистрали завершаются покраска парапетов, укладка верхнего слоя асфальта, нанесение дорожной разметки. Параллельно вдоль проезжей части ставят дорожные знаки, шумозащитные экраны и фонари. Кроме того, строители доделывают связки дублера с соседними улицами. В частности, готов путепровод через МЦД-1 и Северный дублер в районе улицы Барклая.

«Мы сейчас завершаем примыкание Северного дублера к району Шелепихинской набережной, с выходом на район Сити, - уточнил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - Это еще почти семь километров».

По его словам, к осени все работы завершатся.

Помимо этого, специалисты заняты тестированием системы оплаты проезда по дублеру. Для удобства водителей на маршруте не будет никаких барьеров и шлагбаумов. Плату за проезд можно будет внести с помощью любого сервиса на выбор - «Парковки Москвы», через mos.ru, в навигаторе «Яндекс» и через «Сбербанк Онлайн». Известно, что стоимость проезда будет автоматически списываться с предоплаченных транспондеров.

КОНКРЕТНО

Длина основного маршрута Северного дублера Кутузовского проспекта – 10 километров, с учетом съездов – 20 километров. Из них 40% - эстакады. Для пешеходов построили также два подземных перехода – в районе станций МЦД-1 Рабочий Посёлок и Фили.

По проекту на западе столицы появилось еще несколько сооружений:

- путепровод через пути МЦД-1 и Северный дублёр Кутузовского проспекта в районе улицы Барклая;

- реконструированные улица Ивана Франко и Старорублёвский путепровод;

- пешеходный переход длиной 120 метров через пути МЦД-1 и Северный дублёр Кутузовского проспекта в районе улиц Полоцкая и Гвардейская.

Благодаря запуску альтернативного маршрута от М1 до «Москва-Сити» перепробег транспорта уменьшится более чем на три километра. При этом время в пути сократится в среднем на 30 минут.