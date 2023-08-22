Полиция ищет наркомана, «уколовшего» ребенка в каршеринге

Полиция пока не сообщает, удалось ли установить личность того, кто оставил шприц. Фото: Shutterstock

На днях обычная поездка в арендованном каршеринговом автомобиле едва не обернулась трагедией для целой московской семьи: на заднем сидении ребенок напоролся ногой… на иголку шприца. Причем с неизвестным веществом внутри.

- Шприц был воткнут в сиденье, - рассказали корреспонденту «КП» в столичной полиции. - В дежурную часть сообщение поступило 15.08, вскоре после этого шприц изъяли и отправили на экспертизу. Внутри были обнаружены следы наркотика - мефедрона. Поэтому уголовное дело возбуждено по статье «Незаконный оборот наркотиков».

Наказание по ней - от 4 до 8 лет лишения свободы. Вот только кого привлекать?

ЗА НАМИ СЛЕДЯТ?

Полиция пока не сообщает, удалось ли установить личность того, кто оставил шприц. Ребенок, слава богу, отделался легким испугом. Но после этой истории остается немало вопросов. Кто оставил в машине (и даже закрепил под сиденьем) шприц - арендатор машины или его пассажир? А еще рассказывают, что иногда машины каршеринга берут на «липовые» аккаунты не для поездок - для занятий сексом, например, и употребления веществ нехороших.

- Левые аккаунты были настоящей бедой несколько лет назад, когда каршеринговый сервис только появился, - объясняет вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. - Сейчас у крупных агрегаторов внутри стоят камеры, которые периодически включаются. Плюс система время от времени просит водителя подтвердить свою личность. Таким образом система и сами сотрудники каршеринга сравнивают физиономию человека с фотографией в документе, по которому берется машина. Если выявляется несовпадение, аккаунт блокируется. То же самое может произойти, если водитель расплачивается чужой банковской картой. Или когда водитель часто нарушает ПДД. Да и во многих других случаях. Поэтому проблема «липовых» аккаунтов в отрасли решена процентов на 98.

Допустим, водитель был «настоящий». Но как в таком случае узнать, чем он и его пассажиры занимались в машине во время поездки или краткой остановки? Как объясняют эксперты, если в салоне происходит что-то кроме поездки, система должна дать сигнал человеку. Оператор подключается к камере и смотрит, что происходит в салоне.

Но при этом недавно был случай, когда полиция задержала серийных похитителей подушек безопасности - их снимали прямо во время поездок. И факт этих краж выявили вовсе не с помощью камер…

НОВЫЙ РЕЙТИНГ ПАССАЖИРОВ

Известно, что машина, в которой нашли шприц, принадлежит компании BelkaCar.

- По результатам внутренней проверки мы примем меры относительно пользователя, который нарушил правила сервиса, - сообщили «КП» в пресс-службе BelkaCar. - И буквально до конца августа будет запущена новая система рейтинга вождения пользователей, которая позволит выявлять нарушителей и точечно работать с такими нарушениями.

По словам Антона Шапарина, рейтинг вождения пользователей - это, фактически и есть та система безопасности, которая сейчас работает в большинстве каршеринговых компаний. Система отслеживает персональные данные водителя, стиль его вождения, количество нарушений правил дорожного движения. И в итоге может «запретить» ему арендовать дорогие автомобили или вообще закрыть ему доступ к сервису.

По информации «КП», пока достоверно неизвестно, во время какой именно поездки в салоне появился шприц. Так что наркомана продолжают искать. Но при этом решается вопрос и по возбуждению уголовного дела, фигурантом которого может стать компания или кто-то из ее боссов. «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» - это штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет.