«Качество жизни во многом определяет образование»: Андрей Воробьёв и Владимир Мединский открыли Форум педагогов Подмосковья

Фото: Антон Чернов

В подмосковном Красногорске сегодня стартовал Форум педагогов Московской области. Сегодня это уже традиционная ежегодная встреча в преддверии нового учебного года. На форум приезжают директора школ из разных муниципалитетов, руководители колледжей, ректоры вузов, завучи, лучшие учителя, руководители муниципальных управлений образований.

В открытии приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв и помощник Президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

- Абсолютное большинство команд учителей уже начало подготовку и сегодняшняя наша традиционная встреча, по сути, дает профессиональный старт к учебному году, - рассказал Андрей Воробьёв. - Мы знаем результаты ОГЭ, ЕГЭ, ВПР - всего того, что мы добились за предыдущий год. И, как правило, такая педагогическая встреча направлена, скорее, на то, чтобы в следующем периоде добиться столь высоких показателей. Поэтому я, прежде всего, хотел бы поблагодарить всю нашу большую команду за достойные результаты прошедшего учебного года. Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. Человек, обладающий знаниями, имеет перспективы в будущем.

Губернатор отметил, что во многом дальнейшая реализация потенциала ребенка зависит от образования. Поэтому в подмосковных школах активно внедряются лучшие современные методики.

- Сегодня к нам пришел Владимир Ростиславович Мединский, хочу его за это поблагодарить. Тема истории всегда очень важна, сложна. И то, что вы стали основным автором нового учебника истории - это очень серьезная ответственность. Для нас важно ваше присутствие, и я уверен, что всем будет полезно услышать от вас комментарии, интерпретации, тем более, они основаны на первоисточниках, авторитетных архивах, которыми вы глубоко занимаетесь.

По традиции, именно на Форуме педагогов были названы лучшие школы Московской области по итогам ученого года 2022/2023.

Тройка лидеров выглядит так:

1. Физико-математический лицей №5 в Долгопрудном.

2. Дмитровская гимназия «Логос».

3. Балашихинский лицей.

К слову, год назад тройка лучших была представлена в том же составе.

Также Андрей Воробьёв вручил дипломы «Абсолютный лидер образования Московской области в 2023 году» директорам Одинцовской гимназии имени Примакова Майе Майсурадзе и Долгопрудненского Физтех-лицея имени Капицы Марине Машковой.

Владимир Мединский прочитал для подмосковных педагогов лекцию о новых учебниках истории. Напомним, председатель РВО в течение последних пяти лет работал с коллегами над четырьмя учебниками, по которым ученики российских школ будут учиться с нового учебного года. В этом списке «История России» для 10 класса (охватывает период с 1914 по 1945 гг.), «История России» для 11 класса (с 1945-го по настоящее время), а также 2 тома по всеобщей истории для 10-11-х классов.

- Впервые за многие годы старшим классам предстоит учить историю по единому государственному учебнику, он в 4 томах. Задача была - сделать его интересным, иллюстративным, чтобы учебник стал ключом, открывающим дверь в историю, - рассказал Владимир Мединский. - Мы исходили из того, что история наша едина, последовательна и неделима - нет периодов, которые нужно осуждать или зачеркивать, все это было. Надо относиться ко всему с точки зрения историзма - мы никого не обеляем, а оценки «хорошо» или «плохо» должен давать ученик вместе с учителем, основываясь на фактах, которые преподносит учебник.

К слову, новые учебники истории оснащены QR-кодами со ссылками на различные интернет-ресурсы, архивы, документы, кинофильмы. Благодаря этому любознательные школьники смогут получать дополнительные знания.

Форум педагогов Подмосковья продлится до 25 августа.