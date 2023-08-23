В Москве перед выборами мэра пройдет тестовое электронное голосование

Накануне выборов мэра в Москве пройдет тестирование дистанционной электронной системы голосования (ДЭГ). Принять в нем участие приглашают всех жителей столицы. Москвичам предстоит выбрать праздничные мероприятия к Дню города. Тестирование будет проходить 25 августа с 8.00 до 14.00. Такой временной интервал выбран не случайно: ограниченное время для голосования позволит создать более высокую нагрузку на систему и протестировать ее устойчивость и безопасность.

Тестовый вопрос и варианты ответов 21 августа утвердили на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами.

- Какое мероприятие для жителей вы бы выбрали на День города? Варианты ответов: бесплатная городская парковка, пешеходная зона на одной из улиц в границе Бульварного кольца, бесплатные городские аттракционы для детей дошкольного и школьного возраста в парках города и бесплатное посещение городских музеев, - сообщил в ходе заседания руководитель штаба Вадим Ковалев.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Тестирование системы электронного голосования накануне выборов - традиционная процедура, необходимая для проверки работы всех систем. Москвичам она помогает ознакомиться с нововведениями в процессе голосования, а организаторам - убедиться, что элементы системы, сотрудники комиссий и различные технические службы действуют слаженно и корректно.

В этом году на выборах мэра города москвичей ждет еще одно новшество. Проголосовать электронным способом можно будет не только на сайте mos.ru, но и на избирательных участках, которые оснастят для этого специальными терминалами.

Отдать свой голос через терминал можно в любом районе Москвы - необязательно приходить именно на тот участок, к которому прикреплен избиратель.

- Можно будет посмотреть в режиме офлайн, как работает электронное голосование, то есть прийти с паспортом на участок и проголосовать электронно. Параллельно с этим будет вестись дистанционное электронное голосование, - рассказал начальник территориального управления и развития смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Важно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

А В ЭТО ВРЕМЯ

Насколько надежна система ДЭГ?

С каждым годом дистанционное электронное голосование становится все более популярным среди москвичей. На муниципальных выборах осенью 2022 года этот вариант предпочли больше половины жителей города. Однако некоторые все еще до конца не верят, что электронный способ также надежен, как бумажные бюллетени.

- Система тестировалась много раз: и на федеральных выборах, и на московских. И она показала удобство для граждан, легитимность, прозрачность и, самое главное, тайность голосования, - успокаивает скептиков председатель комиссии Общественной палаты столицы по развитию отечественных ИТ-решений и технологий Илья Массух.

Результаты электронного голосования нельзя фальсифицировать или потерять. Информация обо всех действиях избирателей поступает в блокчейн-сеть и хранится в зашифрованном виде. Накануне голосования ключ расшифрования делится на несколько частей, которые отдают разным людям. Только после окончания выборов части ключа собирают вместе и запускают процедуру подсчета голосов.