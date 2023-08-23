Михаил Дегтярев поделился с главами Дальнего Востока итогами работы с молодежью

Губернатор рассказал, как регион занимается укреплением духовно-нравственных ценностей. Фото: правительство Хабаровского края

Глава Хабаровского края стал одним из участников выездного заседания секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Выездное мероприятие посвятили, главным образом, темам безопасности общества и государства сегодняшних мировых реалиях. Отдельное внимание уделили обеспечению дополнительных мер по защите и укреплению духовно-нравственных ценностей и исторической памяти в дальневосточных регионах.

Как отметил губернатор, Россия вынуждена противостоять жесткой информационной и идеологической борьбе.

- Она обострилась после начала специального военной операции. Мы фиксируем попытки вмешательства и влияние, в первую очередь, на молодежь. Поэтому активно противостоим вместе со всеми полномочными органами и параллельно занимаемся укреплением духовно-нравственных ценностей, - пояснил Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Секретарь Совета безопасности России, в свою очередь, остановился на важности принятия мер по защите населения влияния пагубного информационно-психологического воздействия.

- России навязываются прозападные проекты в сфере образования, культуры и искусства. Участились попытки инспирирования сепаратистских настроений, разжигания межнациональной розни, распространения чуждых нашей культуре прозападных ценностных и моральных установок, включая вседозволенность, культ насилия и чрезмерного потребления, - сказал Николай Патрушев.

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что значения таких слов, как Родина и Патриотизм, просто непонятны нынешней молодежи. Поэтому одним из приоритетов деятельности региональных властей является работа с молодежью. Одним из способов является информирование об истории нашей страны, края, и традиционных ценностях. В Хабаровском крае уже растет количество классов, выбравших уроки по православной культуре, а с 1 сентября школьники начнут занятия по новым учебникам истории России. Кроме того, действуют многочисленные молодежные и патриотические организации, получающие поддержку от правительства региона.

- Мы ведем активный диалог с Русской Православной Церковью, видим рост количества выбранных уроков по православной культуре. То есть, родители к истории начинают приобщать и своих детей: все больше и больше каждый год, - отметил Михаил Дегтярев.

Кроме того продолжается работа по увековечиванию имен дальневосточников, проявивших свой героизм в ходе Великой Отечественной войны, локальных войн, специальной военной операции. Сегодня имена участников боевых действий носит 71 образовательное учреждение.