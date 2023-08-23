Загрутдинов: Свод станции «Коммунарка» построен более чем на 80 процентов

Фото: департамент строительства г. Москвы

На строящейся Троицкой линии метро специалисты завершают сооружение свода станции «Коммунарка». Как сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, по проекту возведут перекрытия платформенной части в виде кесонированного свода.

«Затем предстоит высококачественная отделка поверхности, на которую будет затрачено 2,3 тысячи кубических метров бетона, - пояснил глава ведомства. - Строительство свода выполнено на 81 процент».

Фото: департамент строительства г. Москвы

По его словам, станция мелкого заложения в целом готова почти наполовину. В нее входят платформенная часть, а также два вестибюля, каждый из которых оборудуют пешеходными переходами. Лестничные выходы переходов «спрячут» в наземные павильоны. Здесь разместят в том числе лифты и венткиоски. Платформенный участок станции по своей конструкции будет колонным двухпролётным. Вдоль всего пространства растянется архитектурный светильник в окружении матовых несущих рам и глянцевых путевых стен и потолка. Для их облицовки в едином стиле используют два типа трехслойных алюминиевых панелей. Заглублённые детали будут с глянцевой поверхностью с нанесённым фоновым рисунком. У выступающих элементов поверхности сделают матовыми.

Напомним, запуск Троицкой линии метро ускорит поездки по городу для жителей поселений Сосенское, Воскресенское, Щербинка Новомосковского округа Москвы. Это станет возможно благодаря созданию новой скоростной беспересадочной связки между столичными районами. Кроме экономии времени в пути, пассажиры получат еще и комфортную пересадку с наземных видов транспорта на метро. Проект позволит улучшить экологическую ситуацию в поселение Сосенское.