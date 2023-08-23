Загрутдинов: На Изумрудной улице в Москве появится жилой дом на 161 квартиру для участников реновации

Фото: Департамент строительства г. Москвы

Комфортную новостройку получат переселенцы реновации в районе Лосиноостровский на северо-востоке столицы. Жилой дом появится на Изумрудной улице, земельный участок 44.2.

«Сейчас проводится устройство шпунтового ограждения и разработка котлована, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году».

ЧТО ПОЛУЧАТ ЖИТЕЛИ

Односекционный дом будет таким:

- фасады - с облицовкой керамогранитными плитами в светло-бежевых тонах, а также с металлическими корзинами для кондиционеров;

- входы - с витражным остеклением;

- 161 квартира - 23 однокомнатные, 115 двухкомнатных и 23 трехкомнатные. Для маломобильных жильцов - 5 квартир с увеличенной шириной коридоров и дверных проемов, а также со специальной сантехникой. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- нежилой первый этаж - для размещения инфраструктуры, офисов и технических помещений для обслуживания жилых домов. Здесь могут открыться магазины, кафе, аптеки, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей;

- в вестибюле жилой части - колясочная, кладовая для хранения уборочного инвентаря, почтовые ящики;

- четыре лифта: два - на 1000 кг и два - на 630 кг, с визуальной и тактильной информацией;

- системы охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарная сигнализация и видеонаблюдение.

Около дома проведут благоустройство и озеленение. Во дворе поставят детскую игровую площадку с качелями и горками. Для любителей уличного спорта - тренажеры, турники и брусья.

ВАЖНО

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru.

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