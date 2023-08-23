Собянин рассказал, какие социальные объекты появятся на юге Москвы

В ЮАО вскоре откроются две поликлиники, сообщил Сергей Собянин. Фото: Telegram-канал Сергея Собянина.

Сергей Собянин рассказал, какие социальные объекты вскоре откроются на юге столицы. По словам мэра, в ЮАО завершилось строительство крупного образовательного комплекса.

«На юге Москвы строим несколько социальных объектов. В Чертаново Южном получено разрешение на ввод в эксплуатацию образовательного комплекса. В нем будут школа для 550 учеников и детский сад для 70 малышей. К концу года закончим здесь еще одно дошкольное учреждение», - написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Кроме того, в этом районе вскоре начнут работу две поликлиники.

«В Даниловском районе на 70% готова детско-взрослая поликлиника. Она будет принимать 500 взрослых и 250 детей в смену. Возводим здесь также детский сад для 270 ребят. В Бирюлево Восточном устанавливаем медицинское оборудование в новой детско-взрослой поликлинике. Введем ее в эксплуатацию в текущем году. Скоро заработает в этом районе и детская поликлиника с травмпунктом. Ее готовность – 75%», – отметил Сергей Собянин.

Мэр также сообщил, что в районе Бирюлево Западное продолжается строительство современного спортивного комплекса площадью 1975 квадратных метров. А на территории бывшего завода ЗИЛ появится новое пожарное депо.

«В здании будут классы – учебный и безопасности дорожного движения, а также восстановительный центр личного состава. Депо достроим уже в следующем году», - уточнил мэр города.

Ранее Сергей Собянин назвал социальные объекты, которые откроются на западе Москвы. В частности, в Кунцево учеников примут современная школа и большой детский сад.

«В Западном округе столицы строим и планируем несколько социальных объектов. В Кунцево на 65% готова школа на 825 мест. В ней будут лабораторно-исследовательские комплексы инженерно-физического направления и изучения естествознания, ИТ-полигон. Запланированы гимнастический и два спортивных зала, помещение для художественного и музыкального образования. Также утвержден проект детсада на 13 групп с бассейном», – сообщил Сергей Собянин.

В районе Проспекта Вернадского будет открыт травматолого-ортопедический корпус. Он строится на территории городской клинической больницы №31. Сейчас специалисты приступили к внутренней отделке помещений и монтажу инженерных сетей, заканчивают фасадные работы. Еще один образовательный комплекс начнут строить в столичном районе Солнцево – там появится школа на 1200 учеников и детский сад на 350 воспитанников. В школе будут многофункциональный библиотечный центр, инженерный и медицинский лабораторно-исследовательский комплексы, помещение для живописи, шахматный кружок, два спортзала и зал для занятий хореографией. За счет бюджета города, по словам мэра, также будет построен детский сад в районе Филевский Парк. В нем будут заниматься 300 малышей.