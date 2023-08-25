ТОП-5 площадок в «Манеже», которые будут интересны и детям, и взрослым

Экспозиции и интерактивы будут интересны и взрослым, и детям Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Почувствовать себя машинистом, окунуться в историю и своими глазами увидеть будущее можно на четвертой площадке Московского урбанистического форума, которая открылась в «Манеже» 18 августа. Вход туда бесплатный, а экспозиции и интерактивы будут интересны и взрослым, и детям. Рассказываем о самых-самых.

1. ВСТАЕМ У РУЛЯ

Почувствовать себя настоящим машинистом можно уже на входе в «Манеж». На отдельной площадке на улице там установили настоящие поезда «Иволга 3.0» и «Москва-2020». Все желающие могут не только пройтись по вагонам, но и попасть в святая-святых: в кабину машиниста.

2. МЧИМСЯ С ВЕТЕРКОМ

Внутри самой выставки в «Манеже» между локациями можно кататься… на настоящие поездах! Да-да, там проложили рельсы, по которым ездят, казалось бы, настоящие вагоны той же «Иволги 3.0» и «Москвы-2020». На самом деле это, конечно, это макеты вагонов в натуральную величину. Туда можно зайти и за 40 секунд доехать до следующей станции (то есть локации). Внутри расположены окна (на самом деле – экраны, на которых «проносятся» знаковые достопримечательности Москвы), из динамиков идет шум «настоящего» метро, а станции объявляет официальный голос московского метрополитена. Так что иллюзия полная.

3. РЕШАЕМ СУДЬБУ РЕБЕНКА

В зоне, где рассказывают про крупнейшие автодорожные проекты, нужно отсканировать QR-код, перейти по ссылке и попасть прямо в игру. На экране поедут цветные машинки. Если «поймать» одну из них, то можно узнать историю пассажира, который сидит внутри, и повлиять на его судьбу. Например, в одной из машинок едет мальчик Петя. Путь до бабушки у него обычно занимает полтора часа. Скучно в дороге? Не то слово! Но путь можно сократить, если отправить его по Московскому скоростному диаметру. Поверьте, Петя будет вам очень благодарен.

4. ДЕТСКИЙ МИР

На цокольном этаже для детей обустроили особую зону. Для самых маленьких – мягкие модули, игрушки-развивашки и даже сухой бассейн. Для ребят постарше – квесты, викторины мастер-классы, беговелы, мотошкола и даже… проверка поезда на наличие повреждений! Плюс оригами, 3D-моделирование и скетчинг (это техника рисования «на коленке», когда рисунок создается в считанные минуты). И самое приятное – каждый посетитель получит подарки.

5. МИР МАШИН

На том же цоколе прямо по центру расположена экспозиция-выставка Музея транспорта Москвы, где выставлены удивительные экспериментальные разработки машин: именно так конструкторы в 1980-е представляли себе автомобили, которые будут ездить по нашим дорогам в 2000-е. Трогать экспонаты запрещено, зато рядом стоят экраны, на которых можно посмотреть интервью с их создателями. Из этих коротких видео, становится понятно, почему, один автомобиль назвали «Крокодилом» (он зеленого цвета), второй – «Буфетом» (на фургончик примеряли надпись, выложили это слово, а оно к нему «прилипло» как название на долгие годы), «Невеста» и др.

Потрогать экспонаты и даже посидеть внутри них можно на площадке завода «Москвич». Там выставлены три модели: «Москвич-3», «Москвич 3е» и новинка «Москвич-6», который начнут выпускать в конце этого года.

Чуть дальше вообще разместили диво-дивное: электромотоцикл «Мерлон», который разгоняется до 100 км в час за 4 секунды. И белоснежный автомобиль «Аурус» на водородном генераторе. Такое вы вряд ли где-то увидите в ближайшее время.

А ЧТО ЕЩЕ?

- Зона «Московские центральные диаметры»: по столбам-колоннам, которые символизируют московские вокзалы, бегут молнии. Масштабная инсталляция показывает, как диаметры связывают разные районы города. А в отдельных зонах можно окунуться в прошлое, когда в электричках катались еще на деревянных скамейках.

- Зона «Московское центральное кольцо»: визуально показывает, как преобразился так называемый «ржавый пояс Москвы». У вас на глазах «Ласточка», проезжая по городу, превращает промзоны и пустыри в красивые жилые комплексы с парками, бизнес-центрами и разветвленной сетью дорог.

- Аналоговая зона и Таймлайн: показывают, как один за другим вводились в эксплуатацию поезда метро с 2011 по 2023 гг. Их модельки можно рассмотреть со всех сторон. Как и макет будущего городского вокзала «Рижская», выполненный в человеческий рост. Это очень сложный проект, который объединит станции трех диаметров, БКЛ, метро и будущей скоростной магистрали «Санкт-Петербург – Великий Новгород – Тверь – Москва». Макет этот многослойный с высоким уровнем детализации: даже часики на Рижском вокзале идут и показывают правильное время. А еще здесь можно выбрать и проголосовать за понравившийся интерьер поезда «Москва-2024».

- Зона «Большой кольцевой линии». Все помнят «ковер-самолет» на ст.м.«Рижская»? В этой зоне «залипнуть» можно на изображение любой из 31 станций БКЛ, достаточно выбрать ее на тачпанели. А если нажать на секретную кнопку, то на стене появится описание интересных и красивых мест вблизи выбранной вами станции. Локация отличается огромной аркой и чередой арок поменьше. Самая большая – это БКЛ длиной 70 км, остальные – метрокольца поменьше, которые сейчас работают в Пекине, Сеуле, Мадриде, Сингапуре, Шанхае и др. Попробуйте запомнить их все!

КОНКРЕТНО

Где: «Манеж», Манежная площадь, 1

Когда: в будни с 12:00 до 22:00, в выходные с 11:00 до 21:00.

Сколько стоит: бесплатно