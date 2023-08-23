По делу о гибели 8 человек во время ливня в Москве арестован директор сайта с экскурсиями

Александр Ким арестован до 21 октября. Его защита намерена обжаловать это решение в апелляции Фото: Александра БУДАЕВА

Арест до 21 октября просило сегодня назначить следствие для Александра Кима. Это один из обвиняемых по делу о гибели экскурсионной группы в коллекторе Неглинки. Напомним, 20 августа Константин Филиппов повел группу из 7 человек на экскурсию по коллектору Неглинки. В это время на поверхности начался ливень, и огромная масса воды потоком хлынула под землю. Погиб и гид, и семь человек, купивших экскурсию.

Как установило следствие, купили ее люди на сайте "Спутник" и гендиректора этого интернет-портала, Александра Кима, привлекли к делу сначала в качестве свидетеля, а после - подозреваемого и обвиняемого по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Поскольку Ким - гражданин Узбекистана, живет в Санкт-Петербурге, но не по месту регистрациии, то следствие просило отправить его под арест.

- Сайт - это лишь агрегатор. И это плохой прецедент, если к ответственности привлекут его руководителя, - заявил адвокат Кима Максим Максимов.

- Ким якобы вступил в преступный сговор с Дубасом и Филипповым - реальными организаторами экскурсий, но он этих людей не знал, даже не переписывался с ними, - отметил второй адвокат Кима Михаил Вощинский. - Зато предоставил следствию переписку организаторов экскурсии с покупателями.

- Узнал о ЧП в обед понедельника по звонку от прокуратуры, я не пытался скрываться, максимально помогал. У меня 2 высших образования. Я не понимаю, почему я тут. Мы не организовываем экскурсии, только размещаем объявления, - заявил сам Александр Ким.

Его адвокаты просили назначить ему более мягкую меру пресечения: залог в 5 млн рублей (выписку со счета супруги Кима о наличии этой суммы предоставили), домашний арест (дом в Подмосковье арендовали) или запрет определенных действий. "Нельзя отправлять человека с образованием и интеллектом в камеру к ворам и убийцам", - заявили его адвокаты.

Но суд решил иначе. Александр Ким арестован до 21 октября. Его защита намерена обжаловать это решение в апелляции

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бабушка и внучка насмерть отравились арбузом в Москве: суд вынес приговор виновнику

Дезинсектор приговорен к пяти годам колонии по делу об отравлении арбузом в Москве (подробнее)

Полиция ищет наркомана, «уколовшего» ребенка в каршеринге

Шапарин: крупные компании каршеринга уже используют систему рейтинга водителей (подробнее)