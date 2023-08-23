На что жил Никита Дубас? Фигуранта дела о гибели людей в коллекторе Неглинки отправили под арест

Никита Дубас заявил, что занимался созданием вебсайтов и поддержанием работы интернет-блогов Фото: Александра БУДАЕВА

23 августа Замоскворецкий районный суд Москвы рассматривал ходатайство следствия об аресте Никиты Дубаса. Именно его называют организатором смертельной экскурсии по коллектору Неглинки. 20 августа там погибли 8 человек - гид и 7 экскурсантов.

- Работаете? - спросил суд Никиту Дубаса в начале заседания.

- Больше нет, - уныло ответил он.

Гражданство РФ, образование - неоконченное высшее, холост, двое детей - 2016 и 2022 г.р. Никита Дубас заявил, что занимался созданием вебсайтов и поддержанием работы интернет-блогов.

- Основной источник его доходов был - деньги от проведения экскурсий, - заявил следователь. - Он совершил тяжкое преступление группой лиц по предварительному сговору. Нарушение закона носило осознанный и систематический характер на протяжении длительного времени. Не все его соучастники установлены и задержаны. Поэтому он может повлиять на ход расследования.

- Нет, основной его источник дохода - это пенсия по инвалидности, - заявил адвокат Дубаса Валерий Ушаков. И предоставил в суд соответствующие документы.

- Это заболевание не препятствует содержанию под стражей, - отметила прокурор.

- Но мне нужен постоянный контроль сахара в крови. Прошу более мягкую меру пресечения, - обратился к суду Дубас.

Суд постановил арестовать его до 21 октября. На прощание Дубас давал указания адвокату и родственнику, который пришел его поддержать: вещи из его квартиры в поселке Московском вывезти, саму квартиру сдать, кота - отправить бывшей жене. Маму - поддерживать и успокаивать. Все его ЦУ сторона защиты обещала исполнить четко.

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