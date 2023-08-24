Собянин рассказал участникам Московского урбанфорума о планах развития столицы

Сергей Собянин выступил перед участниками Московского урбанфорума. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Сергей Собянин представил участникам Московского урбанфорума новые проекты по развитию столицы. Мэр города встретился с москвичами в Зарядье и рассказал о самых масштабных программах благоустройства.

«Проект «Москва» - это про то, как сделать наш город самым крутым, самым лучшим городом мира. Несмотря на огромное количество сложностей, проблем, кризисов, которые мы проходим все вместе со страной, мы побеждаем, мы проходим эти проблемы и становимся еще сильнее. Наша сегодняшняя задача - это продолжать свое лидерство, и, конечно, работать на победу», – отметил Сергей Собянин.

Среди главных проектов развития города мэр особо отметил планы по строительству станций метро и открытию новых линий Московских центральных диаметров. За последние годы в столице был сформирован новый транспортный каркас, который в корне изменил отношение к общественному транспорту. Городские власти ставили перед собой цель спасти Москву от транспортного коллапса и пробок, и это удалось. По словам мэра, новый транспортный каркас был сформирован в том числе за счет строительства хордовых магистралей. Плюс в столице были открыты 78 новых станций метро. Если прибавить к ним станции МЦК, то получится, что город получил больше 100 новых станций.

Сергей Собянин напомнил, что Московская агломерация является одной из крупнейших в мире. Поэтому в проект развития города были включены масштабные программы по созданию качественной городской среды, развитию образования, здравоохранения, культуры, спорта. Сегодня совершенствуется система социальной защиты москвичей, успешно реализуется программа реновации жилья, благодаря которой почти миллион жителей переедет из старых домов в новые многоэтажки. Бывшие промышленные зоны превращаются в новые парки, продолжается цифровая трансформация всех сфер городской жизни. Не выходя из дома, дистанционно, москвичи могут оформить практически любые документы и выплаты, за которыми раньше часами стояли в очередях. В этом горожанам помогает уникальная цифровая экосистема из 400 услуг и сервисов. На сегодняшний день она - одна из самых современных в мире.

Ранее Сергей Собянин в своем блоге рассказал о программе модернизации столичного здравоохранения. В Москве появились пять крупных центров помощи онкобольным и современные центры скорой помощи. Младенческая смертность за последние годы уменьшилась почти в 2,5 раза. Кроме того, город успешно внедряет новый московский стандарт поликлиник. Фактически, от старых зданий остаются только стены: поликлиники отстраивают заново и оснащают современной техникой.

«Буквально в сентябре–октябре этого года закончим эту программу. Решили еще 140 зданий поставить под реконструкцию. Что это означает? Это означает, что вся 100% поликлиническая сеть Москвы будет полностью модернизирована и будет отвечать самым лучшим мировым стандартам», – отметил мэр Собянин.