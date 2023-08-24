Собянин рассказал о ключевых направлениях развития Москвы

Сергей Собянин на встрече с Ассоциацией клубов долголетия на Московском урбанистическом форуме. Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Сергей Собянин рассказал об основных направлениях развития Москвы. Мэр столицы 24 августа выступил перед участниками Московского урбанистического форума, который проходит в парке «Зарядье». Глава города представил самые масштабные проекты, реализованные в мегаполисе за последние годы. Сергей Собянин отметил, что несмотря на все вызовы и трудности, Москва динамично развивается и становится более комфортной для жителей.

«Проект «Москва» - это про то, как сделать наш город самым крутым, самым лучшим городом мира. Несмотря на огромное количество сложностей, проблем, кризисов, которые мы проходим все вместе со страной, мы побеждаем, мы проходим эти проблемы и становимся еще сильнее. Наша сегодняшняя задача - это продолжать свое лидерство, и, конечно, работать на победу», - отметил столичный градоначальник.

Сергей Собянин сообщил, что в Москве фактически сформирован новый транспортный каркас. Городские власти ставили перед собой цель спасти Москву от транспортного коллапса, и для этого нужно было сформировать новую транспортную систему огромного мегаполиса. Мэр отметил, что столица демонстрирует рекордные темпы строительства метро: за последние пять лет в городе открылись более 100 новых подземных и наземных станций.

«За этот период мы построили такое количество станций метро, которое не строилось ни во времена Сталина, ни Хрущева, ни Брежнева, ни в постсоветский период», – подчеркнул столичный градоначальник.

Сергей Собянин напомнил, что Московская агломерация является одной из крупнейших в мире. Поэтому в проект развития города были включены масштабные программы по созданию качественной городской среды, развитию образования, здравоохранения, культуры, спорта. Сегодня совершенствуется система социальной защиты москвичей, успешно реализуется программа реновации жилья, благодаря которой почти миллион человек переедет из старых домов в новые многоэтажки. Бывшие промышленные зоны превращаются в новые парки, продолжается цифровая трансформация всех сфер городской жизни. Для москвичей создана уникальная цифровая экосистема из 400 услуг и сервисов.

«По уровню оказания электронных услуг по версии ООН, не по моей версии, Москва – номер один в мире. В итоге всех наших усилий с вами Москва сегодня занимает лидирующие позиции в экономических рейтингах, в пятерке ведущих городов мира», – отметил мэр.

По динамике развития экономики столица сегодня в два раза опережает средний уровень развития других российских регионов. Объем инвестиций, которые вкладываются в Москву, за последние годы вырос в два раза.

«Динамика развития экономики нашего города в два раза опережает средний уровень развития других регионов. Рост инвестиций составил в два раза за предыдущие годы. Это означает, что у нас есть огромный потенциал дальнейшего движения вперед. И речь идет не о сырье, не о каком-то одном направлении, а о всех направлениях развития Москвы. Это высокие технологии, наука, образование, культура, туризм, промышленность и так далее», – рассказал глава московского правительства.

Сергей Собянин выступил перед участниками деловой сессии Московского урбанфорума. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Сергей Собянин перечислил основные технологические направления, которые сегодня активно развиваются в столице.

«Мы определи одни из главных векторов развития технологий Москвы - это фармацевтический кластер, это электромобилестроение, это фотоника, микроэлектроника, квантовые технологии будущего, которое уже рядом», – рассказал столичный градоначальник.

Москва – город с многомиллионным населением, и это не может не сказываться на экологии города. По словам Собянина, столица сегодня является самым зеленым мегаполисом мира.

«Экология – одна из главных проблем больших городов, нам предрекали ужасную экологическую катастрофу. Благодаря тому, что мы занимались экологическим транспортом, наведением порядка на дорогах, созданием новой экологической среды в наших парках, скверах, улицах, очисткой рек и маленьких речек, это дало поразительный эффект. Экология Москвы, воздух Москвы стал чище в два раза», – рассказал глава города.

За последние годы в столице была создана и реконструирована почти тысяча парков. Они стали новыми «зелеными легкими» города. А еще – любимым местом отдыха горожан, где можно гулять, заниматься спортом и проводить время с семьей или с друзьями.

«Городская среда – это то, что у нас с вами за порогом нашего дома. Это часть нашей жизни, поэтому для нас будет важнейшей задачей делать так, чтобы этот хаос превратился в благоустроенный комфорт. За это время было создано и благоустроено почти 1 тысяча парков, около 500 улиц и общественных пространств, тысячи дворов прошли реконструкцию», – заключил мэр города.