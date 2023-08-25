Мневниковская пойма становится ближе

Фото: Департамент строительства г. Москвы

Масштабный проект развития Мнёвниковской поймы на северо-западе Москвы позволит привести в порядок территорию площадью более 350 гектаров. В ближайшие годы здесь появятся жилые дома, спортивные сооружения, парки, общественно-деловые и торговые комплексы, социальные учреждения. То есть все необходимое для комфортной жизни, учебы, работы и отдыха. Для создания транспортного каркаса на территории Мневниковской поймы в 2021 году построены и введены в эксплуатацию две станции Большой кольцевой линии – «Мневники» и «Терехово». Другая важная часть проекта - создание качественной транспортной сети. Подробнее об этом рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

ТРАНСПОРТНЫЕ РАЗВЯЗКИ

Около примыкания к Северо-Западной хорде в Мневниковской пойме весной 2025 года появятся транспортные развязки. Для этого планируют проложить 17 километров дорог.

«На сегодня ведётся строительство 10 километров дорожных сооружений, - сообщил Загрутдинов. - Сюда входят путепровод длиной 155 метров через основной ход Северо-Западной хорды в сторону Рублевского шоссе и мост длиной 231 метр через Москву-реку в створе улицы Мясищева».

По его словам, параллельно возводятся два подземных пешеходных перехода в районе природного исторического парка «Москворецкий» и в районе примыкания к улице Мясищева, а также надземный пешеходный переход через Северо-Западную хорду в районе Москворецкого дендропарка.

При этом из запланированных проектом дорог уже готовы два участка. Первый - от улицы Нижние Мневники до Проектируемого проезда № 1078. Его длина - 3,2 километра. Маршрут по 1 - 2 полосы движения в каждом направлении обеспечивает транспортное обслуживание спортивного комплекса «ЦСКА» и станции метро «Терехово» Большой кольцевой линии (БКЛ). Ещё один участок длиной 3,34 километра помогает добираться на машине до 1-го и 4-го квартала жилого комплекса «Остров». Благодаря открытию движения на этих дорогах появилась связка Северо-Западной хорды около улицы Нижние Мневники с районными улицами в Мневниковской пойме.

Фото: Департамент строительства г. Москвы

НОВЫЕ МОСТЫ

В разных районах столицы сегодня строятся дополнительные мосты. Чаще всего они рассчитаны на автомобильное движение. Это позволяет уменьшить пробки на действующих магистралях и сократить перепробеги машин. Разумеется, городу необходимы и новые связки кварталов, разделенных пока рекой. Удобнее станет также пешеходам и пассажирам метро, для которых появятся новые маршруты.

Мневниковская пойма не исключение. Между ней, Татаровской поймой и парком Фили возведут два велопешеходных моста - через Москву-реку на Островную улицу и в сторону парка «Фили». Их планируют запустить до 2030 года. Первый из них свяжет Мнёвниковскую пойму с районом Крылатское и Гребным каналом.

Внешне он напоминает нить, продетую в игольное ушко, и выглядит невесомым. Строители уже ставят рамповые опоры мостового сооружения. Параллельно занимаются переустройством инженерных сетей, возведением подпорных стен и созданием дорожной «одежды». Во время благоустройства высадят более 22 тысяч деревьев и кустарников - клёны, липы, рябины, черемуху, спирею, смородину, кизильник, а также 11,2 гектара газона.

«Новые мосты дадут возможность для дальнейшего развития и улучшения соседних с Мневниковской поймой территорий, - пояснил Загрутдинов. - Этого получится достичь за счет создания комфортной и современной транспортной связи между Северо-Западной хордой и смежными районами Крылатское, Филевский Парк и Хорошёво-Мнёвники».

По его словам, дополнительно появятся как транспортные, так и пешеходные маршруты в районе станций метро БКЛ «Мневники» и «Терехово». В целом удобнее станет добираться между двумя округами столицы - Западным и Северо-Западным. Кроме того, Мневниковская и Татаровская поймы станут доступнее для многих жителей.

ПЛАНЫ

В Мневниковской пойме построят еще два дорожных участка, ведущих к жилым домам в этом районе. Один из них длиной 3,44 километра по 1 - 2 полосы движения в каждом направлении пройдёт до 2-го, 5-го и 6-го кварталов жилого комплекса «Остров». Второй длиной 5,4 километра - для перспективной жилой застройки в районе поселка Главмосстроя и станции метро «Мневники» БКЛ.

По проекту возведут еще два очистных сооружения, два здания конечной станции, а также проведут перекладку и прокладку 125 километров новых инженерных коммуникаций.

«Сейчас проектируется автомобильный мост через Москву-реку вблизи улицы Новозаводская, - рассказал Рафик Загрутдинов. - Это сооружение запланировано в составе многоуровневой транспортной развязки на территории Мнёвниковской поймы с примыканием к Северо-Западной хорде».

На ней обустроят по две полосы в каждом направлении. Зимой для безопасности водителей на мосту будет работать автоматическая противогололедная система. Вдоль проезжей части для комфортного и безбарьерного прохода проложат пешеходные тротуары и велодорожки. Ориентировочно первые машины поедут по новому маршруту в 2025 году.