«Ночь Чайковского» и Юрий Башмет: В Клину 27 августа пройдет уникальный гала-концерт

Фото пресс-службы ми­нистерства культуры и туризма Московской области

У подмосковного города, где жил и творил великий русский композитор Петр Ильич Чайковский, несколько лет назад появился слоган: «Клин звучит». Еще как звучит! В том числе и лучшими произведениями Чайковского.

27 августа в усадьбе Демьяново на берегу реки Сестра состоится гала-концерт под названием «Ночь Чайковского». В этот вечер на сцену выйдет Юрий Башмет - дирижер, альтист мирового уровня, народный артист СССР и художественный руководитель ежегодного фестиваля искусств П.И. Чайковского, который проводится в Клину.

- В программе концерта - музыка Петра Ильича Чайковского, - рассказывает вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина. - Зрители увидят уникальное световое и визуальное шоу, которые создадут единую композицию постановки. В прошлом году концерт проходил как спецпроект в рамках VIII Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского. В этом году мы приняли решение сделать мероприятие абсолютно самостоятельным.

По словам Ирины Каклюгиной, решение было принято с учетом ажиотажа гала-концерта - в 2022-м его посетили более 10 тысяч человек.

Юрий Башмет за дирижерским пультом Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» маэстро и лауреаты нынешнего XVII Международного конкурса имени Чайковского (см. «Конкретно») - в качестве солистов.

«Ночь Чайковского» проводится благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры России и Министерства культуры и туризма Московской области.

- Уже во второй раз состоится большой гала-концерт в Усадьбе Демьяново, и я очень рад, что в этом году публика услышит на концерте замечательных молодых солистов, - отметил Юрий Башмет. - Я очень рад и горжусь тем, что наш концерт в Демьяново соберет лучших молодых музыкантов из разных стран мира.

Итак, место встречи - Клин, Большая Поляна усадьбы Демьяново. 27 августа (воскресенье), 20:00. Вход свободный.

КОНКРЕТНО

Что будет звучать?

Скрипичный и Первый фортепианный концерты Чайковского, пеццо-капричиозо для виолончели с оркестром, арии из опер «Иоланта» и «Пиковая дама».

Кто их будет исполнять?

Сергей Давыдченко (фортепиано), Ким Ке Хи (скрипка, Южная Корея), певцы Максим Лисиин, Альбина Тонких (Беларусь), Шарль Ределле (валторна, Франция), Федор Освер (гобой), Иван Сендецкий (виолончель).