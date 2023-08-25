Собянин: Обновление производств и транспорта делает воздух Москвы чище

Сергей Собянин с москвичами в парке "Яуза", реконструкция которого скоро будет завершена. Фото: Telegram-канал Сергея Собянина.

Экологическая ситуация в Москве с каждым годом улучшается за счет обновления производств и городского транспорта. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в блоге на своем персональном сайте.

«Как изменилась экологическая ситуация в Москве? Отвечаю на часто задаваемые вопросы», – написал столичный градоначальник, опубликовав видео на эту тему.

По его словам, скептики считают, что наладить экологию в огромном мегаполисе просто невозможно. Тем не менее, сейчас ситуация в Москве намного лучше, чем была раньше.

«Оппоненты говорят, что это ужас-ужас, что жить в городе стало невозможно, загубили экологию. На самом деле, это полные враки. Понятно, что это не розарий, что мы живем в огромном городе, тем не менее, динамика того, что происходит вокруг нас в земле, в воде, в воздухе – она просто радикально улучшается. Улучшается за счет высокоэкологичных и высокотехнологичных производств, которые приходят на смену старым. За счет реорганизации и модернизации очистных сооружений», – рассказал Сергей Собянин.

Мэр столицы упомянул, что одним из самых больших источников загрязнения воздуха в городе был Московский нефтеперерабатывающий завод. Однако за последние годы на предприятии прошла масштабная модернизация, сделавшая производство более экологичным. По словам Собянина, свою роль также сыграло повышение качества транспорта – и личного, и общественного. Например, пассажиров по городским маршрутам теперь возят экологичные электробусы.

«Это, конечно, не может не давать свои результаты. И, конечно, это очистка парков, берегов рек, строительство локальных очистных сооружений и так далее», – добавил глава города.

Парк "Яуза" вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда. Фото: Telegram-канал Сергея Собянина.

Тему экологии в столице Сергей Собянин также затронул, выступая 24 августа перед участниками Московского урбанистического форума в парке «Зарядье». По словам мэра, столица сегодня является самым зеленым мегаполисом мира.

«Экология – одна из главных проблем больших городов, нам предрекали ужасную экологическую катастрофу. Благодаря тому, что мы занимались экологическим транспортом, наведением порядка на дорогах, созданием новой экологической среды в наших парках, скверах, улицах, очисткой рек и маленьких речек, это дало поразительный эффект. Экология Москвы, воздух Москвы стал чище в два раза», – рассказал глава города.

За последние годы в столице была создана и реконструирована почти тысяча парков. Они стали новыми «зелеными легкими» города. А еще – любимым местом отдыха горожан, где можно гулять, заниматься спортом и проводить время с семьей или с друзьями.

«Городская среда – это то, что у нас с вами за порогом нашего дома. Это часть нашей жизни, поэтому для нас будет важнейшей задачей делать так, чтобы этот хаос превратился в благоустроенный комфорт. За это время было создано и благоустроено почти 1 тысяча парков, около 500 улиц и общественных пространств, тысячи дворов прошли реконструкцию», – заключил мэр города.