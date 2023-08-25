«КП» будет принимать участие в Московском медиафестивале

2 сентября 2023 года в Москве, на Поклонной горе Издательство "Комсомольская правда" будет принимать участвовать в Московском медиафестивале.

2 сентября 2023 года в Москве, на Поклонной горе Издательство "Комсомольская правда" будет принимать участвовать в Московском медиафестивале.

В нем также участвуют различные печатные СМИ и книжные издательства. Масштабная программа рассчитана не только на взрослых, но и на юных читателей. На фестивале вы можете посетить выступления наших авторов, оформить подписку на любимую газету со скидкой, купить на стенде по распродаже наши книги!

Выступления авторов «КП» пройдут на нескольких площадках.

Автор Зухра Павлова практикующий эндокринолог будет презентовать свою книгу "Обмен веществ. Почему жир и сахар убивают наше здоровье и как с этим бороться" зона "Спорт и Здоровье" в 11:00.

Евгений Сазонов — шеф-редактор «КП», журналист, путешественник, член Российского географического общества расскажет про свою книгу "Первопроходцы Дальнего Востока" зона "КНИГИ" в 13:00.

А также Иоланта Лялите практикующий терапевт поделится секретами своей книги "У меня есть сердце. Как продлить срок службы сердца и сосудов" зона "Спорт и Здоровье" в 12:00.

Приглашаем на Московский медиафестиваль. Будет множество интересных событий и сюрпризов! Вход свободный!