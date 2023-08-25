Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв раскрыл детали проекта МЦД-5

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев Фото: Светлана ВОЛКОВА

В ближайшее десятилетие в Москве продолжится программа строительства метро. В планах столичных властей - возвести более двадцати новых станций подземки, а также два дополнительных радиуса - Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую линии. Параллельно метростроевцы будут заниматься продлением действующих линий. При этом готовится и новый маршрут Московских центральных диаметров - МЦД-5. Подробностями сегодня, 25 августа, поделился на Московском урбанистическом форуме (МУФ) в «Зарядье» заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

- Принципиально принято решение о том, что прокладывать МЦД-5 в наземном варианте будет проблематично, как технически, так и финансово, - сказал Бочкарев. - Поэтому будем прорабатывать именно тоннельное исполнение этого маршрута.

По его словам, специалисты сейчас заняты детальным анализом технических решений, в том числе по протяженности и размерам тоннеля. Предварительно, трасса МЦД-5 будет длиной около 10 - 12 километров.

- Это зависит от места прохождения, геологии и других факторов, - уточнил глава Стройкомплекса. - Тоннель будем проходить 10-метровыми проходческими щитами. У нас хороший опыт строительства с их помощью, персонал обучен, в этой части никаких проблем нет.

Заммэра добавил, что станции МЦД-5 будут соединяться с действующими станциями столичного метро.

- Это сложнейший проект мирового уровня, - подчеркнул Бочкарев. - Никто в мире такого не делал. Пока говорить о сроках исполнения проекта затруднительно. Все будет зависеть от успешности прохождения этапов планирования, анализа, интеграции маршрута.

Напомним, МЦД-5 соединит города Пушкино и Домодедово. Для этого планируется проложить два тоннеля под центром Москвы. На линии появится пять новых подземных станций. Всего на МЦД-5 может открыться 39 остановочных пунктов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Собянин о строительстве МЦД-5: “Осталось прорыть 20 км под Москвой”

На Петербургском международном экономическом форуме мэр столицы рассказал о перспективах развития транспортной системы города (подробности)