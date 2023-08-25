Собянин: Более 2000 памятников архитектуры отреставрировали в Москве с 2011 года

Сергей Собянин рассказал о планах по реставрации памятников монументального искусства. Фото: страница Сергея Собянина в соцсети "Вконтакте".

В Москве будут отреставрированы девять памятников монументального искусства. Среди них - скульптуры, бронзовые бюсты, гранитные плиты и другие объекты культурного наследия. Какими именно памятниками в ближайшее время займутся реставраторы, рассказал мэр города Сергей Собянин.

«Шесть находится в центральных районах: мраморная скульптура «Похищение Прозерпины» в Большом Афанасьевском переулке, созданная в начале XIX века Паоло Трискорни; бронзовый бюст Михаила Фрунзе на Суворовской площади работы Евгения Вучетича и Григория Захарова; бронзовый памятник Надежды Крупской скульпторов Белашовых на площади Сретенские Ворота; три произведения Николая Андреева: ограда и гранитная плита к памятнику Федору Гаазу в Малом Казенном переулке, а также скульптура «Рабочий» из бетона, установленная в 1925 году на площади Крестьянская Застава», – написал мэр на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Еще два памятника располагаются на Ленинградском проспекте. Первый - гранитный бюст Константина Циолковского, авторами которого являются скульпторы Сергей Меркуров и Исидора Француза. Второй – бюст Николая Жуковского, изваянный из гранита Георгием Неродой.

«Девятый объект установлен на Кутузовском проспекте – бронзовый бюст Михаила Кутузова, созданный скульптором Николаем Томским и архитектором Львом Голубовским», – добавил Сергей Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул, что сохранение и приумножение уникальных исторических памятников – одна из приоритетных задач городских властей.

«Комплексная программа реставрации действует в столице с 2011 года. За это время мы привели в порядок больше 2 тысяч памятников архитектуры, открыли свыше 60 новых музеев, возродили Северный речной вокзал, преобразовали старое промышленное здание в Дом культуры «ГЭС-2» и не только. Но главное – не планируем останавливаться на достигнутом», – подчеркнул глава города.

Скульптура «Рабочий» из бетона, установленная в 1925 году на площади Крестьянская Застава. Фото: страница Сергея Собянина в соцсети "Вконтакте".

Ранее Сергей Собянин рассказал, каким будет после реставрации павильон ВДНХ «Радиоэлектроника и связь». Реконструкция исторического здания будет закончена уже в 2023 году. Объекту культурного наследия федерального значения возвращают исторический облик. Реставраторы собирали фасад павильона буквально по крупицам, сверяясь с архивными чертежами и фотографиями 1951-1954 годов.

Здание построили в 1937 году, а потом дважды реконструировали. Позже его фасады были закрыты, часть богатого декора демонтировали. Сейчас специалисты возвращают павильону его исторический облик 1954 года, когда он назывался «Поволжье». После реконструкции в нем откроется Олимпийский музей России.