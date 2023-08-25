Акция «Доброе дело» - в честь 1 сентября: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал об отправке 7,5 тонн товаров в новые регионы России

Фото Александра Степанова

Московская область отправляет очередной караван с товарами для жителей новых территорий России. Эту огромную «посылку» собрали аккурат к началу нового учебного года. Поэтому внутри - школьные принадлежности, а также средства личной гигиены и сладости. Эти товары были собраны в рамках акции «Доброе дело», которую полтора года назад придумали одинцовские школьники. После того, как этот проект поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, акция начала распространяться по всей области.

- Подготовка к школе всегда требует много сил и расходов, поэтому мы стараемся подключаться и помогать семьям, которым нужна поддержка, - рассказал Андрей Воробьёв. - В Подмосковье предусмотрены выплаты на школьную форму для многодетных и для семей, воспитывающих особенных деток, а первоклашкам традиционно дарим рюкзаки. Кроме того, для нас важно, чтобы ребята в новых регионах тоже пошли в школу с хорошим настроением. Для этого из Подмосковья на Донбасс направлено 7,5 тонн канцелярии - линейки, ручки, карандаши, тетради, портфели и книги.

Фото Александра Степанова

Уже на месте подмосковные волонтеры сформируют отдельные наборы, предназначенные для учебных заведений Донецка, Новоазовска, Тельманово и других населенных пунктов.

- Помимо школьных принадлежностей отправили продукты, воду и средства гигиены для жителей Донбасса и бойцов на передовой. В общей сложности в фуру загрузили 20 тонн, - сообщил Андрей Воробьёв. - Спасибо всем участникам акции «Доброе дело»! С апреля прошлого года наши школьники, предприниматели, неравнодушные жители собрали более 4,8 тыс. тонн гуманитарной помощи. И, конечно, есть то, что невозможно измерить - это теплые слова, эмоции, поддержка.

Напомним, в Московской области действуют более 80 пунктов сбора гуманитарной помощи. Любой желающий может привезти сюда товары, которые хотел бы передать детям и взрослым жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Информацию о пунктах и желающих стать волонтером, можно найти на сайте volontermo.ru.