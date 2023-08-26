«Он был в маске и с кинжалом»: Живодера, жестоко зарезавшего двух собак, разыскивают в Подмосковье

Местные уверяют, что собаки были совершенно безобидны ФОТО: соцсети

- Мужчина был в маске и с большим ножом, - так жители города Щелково Московской области описывают живодера, которого разыскивают уже почти месяц.

Рано утром 28 июля он, по их словам, напал на двух бездомных собак – любимцев местных жителей. Бетховена и Каштанку в этом районе знал почти каждый. Большие собаки хоть и выглядели грозно, но были ласковыми.

- Это были добродушные собачки, от которых ни разу не слышали не только лая, но и рыка. Они были чипированы и постоянно обитали около одного из домов. Многие местные и проходящие мимо люди их знали и подкармливали, - делятся в соцсетях неравнодушные.

Одну из собак нашли раненой, ее удалось спасти ФОТО: соцсети

Согласно их версии, тем утром парень 20-25 лет в медицинской маске с кинжалом на поясе камуфляжного костюма напал на собак на мусорной площадке недалеко от местной школы.

- Бетховен от полученных травм скончался на месте, а Каштанку местная жительница доставила в ближающую ветклинику, где ее благополучно прооперировали, - сообщается в петиции, которую жители составили с просьбой помочь в поисках живодера.

Подозреваемый попал на камеры видеонаблюдения ФОТО: соцсети

Многие из местных уже обратились с заявлением в полицию, некоторые направили обращение через портал МВД. Получить изображение подозреваемого удалось с местных камер видеонаблюдения, но никаких результатов это пока не дало, поэтому и появилась петиция, которую подписали уже 2,8 тысяч человек. Жители района переживают, что Бетховен и Каштанка могли стать не последними жертвами мужчины.