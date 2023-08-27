Москвичей ждет жаркий День знаний: синоптики пообещали резкую перемену погоды в городе и области

В первый день осени Гидрометцетр обещает столичным школьникам и их родителям +29 градусов! Фото: Олег УКЛАДОВ

Метеорологи Гидрометцентра России снова удивили прогнозом погоды в Москве и Подмосковье на следующую неделю — то есть на финальные дни августа и самое начало календарной осени.

В понедельник погода примерно такая же, как и в воскресенье: +20…+22 градуса, сухо, переменная облачность.

Вторник, 29 августа, станет самым холодным днем следующей недели. Под утро в Подмосковье воздух остынет до +1 градуса, то есть уже на грани заморозков. В мегаполисе, впрочем, не ниже +7. Днем всего +16…+18 градусов, местами пройдут небольшие дожди. В среду, 30 августа, засияет солнце, потеплеет до +24 градусов.

Лето уйдёт из Москвы красиво - в четверг, 31-го числа, распогодится +27 градусов, хотя и не исключены небольшие дожди.

В первый день осени и нового учебного года, в пятницу, 1 сентября Гидрометцетр обещает столичным школьникам и их родителям +29 градусов! В такую жарищу гулять и загорать хочется, а не в классе сидеть...

Впрочем, до температурного рекорда вряд ли дотянем. Самое знойное 1 сентября за все 140 лет метеобнаблюдений случилось в Москве 85 лет назад, в 1938 году, +30,8 градуса.

Первые выходные сентября тоже будут не по сезону теплыми: днем +24...+26 градусов, и даже по ночам +19, словно в июле. Да, с дождями, но должно же хоть что-то напоминать об осени.