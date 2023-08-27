Знает Охлобыстина, Прилучного и Мерил Стрип: В доме известного продюсера в Подмосковье нашли застреленного мужчину

Мерил Стрип и Грант Палагаев Фото: СОЦСЕТИ

Следователи Подмосковья разбираются в необычной смерти неизвестного мужчины. История оказалась примечательна тем, что все, предварительно, произошло в компании известного артиста и продюсера Гранта Палагаева. В качестве актера он успел сняться в картине "Любовь морковь" с Гошей Куценко, а в качестве продюсера он фигурирует в фильмах "Соловей-Разбойник" с Иваном Охлобыстиным и "Тайный город" с Павлом Прилучным.

При этом продюсер знаком и с голливудскими звездами первой величины. Среди них - Мерил Стрип. В соцсетях мужчина указал себя генеральным директором в ООО "Стриж и КО.Медиа". Компания, судя по открытым данным, показала финансовый результат только в 2020 году в 129 миллионов рублей. В этом году фирма была ликвидирована.

Палагаев знает многих звезд Фото: СОЦСЕТИ

Что именно произошло с погибшим мужчиной, сейчас выясняет следствие. Однако ГСУ СКР по Московской области уже возбудили уголовное дело по статье убийство.

- 27 августа 2023 года в Одинцовском городском округе в садовом товариществе «Тихая Дубрава» в одном из домовладений обнаружено тело неизвестного мужчины с огнестрельным ранением головы, - сообщили следователи. - Для установления обстоятельств смерти мужчины проводится необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Грант Палагаев и Никита Михалков Фото: СОЦСЕТИ

По неподтвержденной пока информации, ранение получил и сам Грант Палагаев. Телефон мужчины сейчас недоступен. А его близкие не отвечают на звонки.