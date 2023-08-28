Мэр Сергей Собянин представил основные направления развития столицы

Столица заняла 1-е место в рейтинге ООН по оказанию электронных услуг среди городов мира. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сергей Собянин принял участие в деловой сессии Московского урбанистического форума в парке «Зарядье», где рассказал об основных проектах, которые уже были успешно реализованы и которые еще только предстоит воплотить в реальность.

- Проект «Москва» - это про то, как сделать наш город самым крутым, самым лучшим городом мира, - заявил Сергей Собянин. - Несмотря на огромное количество сложностей, проблем, кризисов, которые мы проходим все вместе со страной, мы побеждаем и становимся еще сильнее. Наша сегодняшняя задача - это продолжать свое лидерство и, конечно, работать на победу.

Московская агломерация - одна из крупнейших в мире (здесь живет около 30 млн человек), поэтому проект развития города включает в себя реализацию масштабных программ в сферах промышленности, благоустройства, транспорта, здравоохранения и др.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

За последние несколько лет объем промышленного производства в Москве увеличился вдвое. Сейчас тут работает более 4000 разнообразных предприятий, на которых трудоустроены примерно 700 тысяч человек. И ежегодно в городе открывается 40 - 50 крупных и средних предприятий, плюс 300 - 500 малых производств.

На столицу приходится более 20% валового внутреннего продукта страны, а внутренний региональный продукт Москвы за предыдущие пять лет вырос на 12,4%.

Благодаря активному развитию во всех сферах, объем инвестиций также увеличился в два раза. Самыми перспективными на сегодняшний день проектами называют производство электромобилей и беспилотных летательных аппаратов, фармацевтику, а также программы в области электроники и фотоники.

Фото: Иван МАКЕЕВ

ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА

Всего за пять лет в Москве создан новый транспортный каркас, который включает в себя железные дороги,

автомобильные трассы, подземку, а также мосты, тоннели и прочее. Это было крайне необходимо, ведь, как отметил Сергей Собянин, столица - это фактически центральный транспортный узел страны. Через наш город пролегает путь 75% пассажиров пригородных поездов и 29% населения, которое направляется в дальние поездки. Поэтому от развития транспорта в Москве зависит во многом вся логистика всей России.

Северо-Западная хорда, Южная рокада, ЦКАД, Московский скоростной диаметр, Большая кольцевая линия, Московские центральные диаметры - все это появилось недавно и кардинально поменяло жизнь москвичей и гостей столицы.

- За этот период мы построили такое количество станций метро, которое не строилось ни во времена Сталина, ни Хрущева, ни Брежнева, ни в постсоветский период. Но именно Московский скоростной диаметр среди всех городских проектов - самый большой и самый крутой, - подчеркнул мэр Москвы. - Из 10 путей пригородных сообщений 8 мы уже соединили в диаметры, а в течение нескольких недель откроется еще и четвертый диаметр. Подобные проекты никому в мире за столь короткие сроки не удавалось реализовать.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Вместо палаточных городков - зеленые скверы, вместо рынков - комфортные ТРК, вместо кафешек с кричащей музыкой на каждом углу парка - благоустроенные типовые фуд-корты.

Москва радует глаз натуральной зеленью - почти 50% города занимают парки, скверы, леса и др.

- Благодаря тому, что мы занимались экологическим транспортом, модернизацией систем очистки на предприятиях, наведением порядка на дорогах и очисткой рек, воздух Москвы стал чище в два раза, - рассказал Сергей Собянин. - Кроме того, мы смогли превратить хаос в благоустроенный комфорт: тысячи дворов прошли реконструкцию, почти 1500 парков, общественных пространств и улиц мы создали с нуля либо благоустроили.

ЖИЛЬЕ

127,5 тысячи москвичей уже переселились в новые квартиры по программе реновации или оформляют документы, чтобы сделать это в ближайшее время. 795 старых домов уже удалось расселить полностью или частично. По плану до 2032 года новые квартиры получат еще миллион москвичей.

- Каждый десятый москвич должен получить новую квартиру. Аналогов программе реновации в мире нет. И мы не откажемся от этой программы. Более того, количество людей, которые переселяются из аварийного жилья, будет расти в геометрической прогрессии, - заверил мэр Москвы горожан.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В столице также активно реализуется программа модернизации поликлиник. Уже полностью реконструировано 200 зданий, еще 140 - на очереди.

- В результате в Москве не останется ни одной морально устаревшей поликлиники, - заявил Сергей Собянин. - Кроме того, сегодня строится около 1 млн кв. м многофункциональных центров - детских, инфекционных, онкологических. И в течение 3 - 4 лет построим еще столько же. Московское здравоохранение - одно из самых лучших в стране. И как показала пандемия, одно из самых лучших в мире. И мы будем активно работать над этим и далее.

Медицина будущего - это цифровой двойник пациента, который позволит не только диагностировать, но и прогнозировать возможные заболевания. Именно для этого проводится модернизация всей системы - для того чтобы передовые технологии и индивидуальный подход к лечению были доступны каждому.