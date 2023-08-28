Собянин: Проект «Москва» делает столицу самым лучшим городом мира

Сергей Собянин с москвичами в парке "Яуза", реконструкция которого скоро будет завершена. Фото: Telegram-канал Сергея Собянина.

Москва определяет развитие всей России, и в ближайшие годы укрепит свое лидерство, заявил Сергей Собянин. В эфире телеканала М24 глава города рассказал о главных проектах, которые реализуются сейчас в столице: строительстве дорог, развитии медицины, образования, культуры, социальной сферы. Мэр Москвы также затронул темы экологии и реставрации памятников.

Сергей Собянин напомнил, что Москва производит пятую часть валового внутреннего продукта России. За последние пять лет валовый региональный продукт столицы вырос на 12,4%. За тот же срок объем инвестиций, который вкладывается в экономику города, увеличился почти в два раза.

«Такого проекта, как проект «Москва», в истории не существовало. Он - про то, как сделать наш город самым крутым, лучшим городом мира. Несмотря на огромное количество сложностей, проблем, кризисов, которые мы проходим вместе со страной, мы побеждаем и становимся еще сильнее. Наша задача - продолжать свое лидерство и, конечно, работать на победу», - отметил столичный градоначальник.

По его словам, в Москве практически сформирован новый транспортный каркас. Сергей Собянин подчеркнул, что развитие транспорта в столице влияет не только на жизнь москвичей, но и на логистику всей России.

«Неся огромную нагрузку как мегаполис, мы еще и выполняем функцию центрального транспортного узла России. Несколько лет назад мы поставили задачу создать новый транспортный каркас нашего города. Задача по своим масштабам немыслимая, непреодолимая, нерешаемая. Но мы поставили эту задачу и решили ее. В Москве создан новый дорожный каркас, состоящий из наземной части, подземной и железнодорожной. Такие проекты никому в мире за столь короткие сроки не удавалось реализовать», - добавил глава города.

Одной из главных задач было обеспечить доступность метро рядом с домом для 90% горожан. За последние 13 лет в Москве открыли 78 новых станций метрополитена. Сейчас в столице проектируются и строятся еще 60 станций.

«Мы построили такое количество станций метро, которое не строилось ни во времена Сталина, ни Хрущева, ни Брежнева, ни в постсоветский период», - отметил Собянин.

Разгрузить ситуацию на столичных дорогах во многом помог простроенный в Москве скоростной диаметр протяженностью 68 километров. По словам мэра, это крупнейший проект дорожного строительства в мире.

«Построено огромное количество новых дорог, развязок, мостов, тоннелей, путепроводов. Созданы новые магистрали, которые выходят не из центра города, а дают возможность проехать по хордовым сообщениям. Эти магистрали разгрузили центр города и соединили федеральные трассы, ведущие, в частности, в Санкт-Петербург и Казань», - сообщил глава города.

Развивается и пассажирский транспорт. За последние годы в столице построено 48 вокзалов. В планах городских властей – возвести еще 36. Во всех вокзалах пассажиры могут с комфортом пересесть на метро и наземный транспорт. Платформы оборудованы навесами на всю длину, современными турникетами, эскалаторами, лифтами.