Благоустройство в Москве в 2023 году: Цветник для Барби - на Ленинском проспекте, детский кластер - в парке «Яуза»

На Ленинском проспекте на юго-западе столицы расширят тротуары, высадят новые газоны и поставят спортплощадки

Во многих районах столицы благоустройство доделают до конца сентября. При этом некоторые обновлённые участки начали открывать постепенно с середины лета. Например, уже готова площадь Борьбы недалеко от метро «Достоевская». Ее украшают скульптуры Венички и его девушки - героев поэмы Венедикта Ерофеева «Москва - Петушки». Теперь их соединяет арт-конструкция в виде железной дороги с подсветкой как символ пути из Москвы в Петушки.

В Комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, что еще и где изменится в ближайшее время.

ФЛОКСЫ СРЕДИ ВАЛУНОВ

На Ленинском проспекте на юго-западе столицы расширят тротуары, высадят новые газоны и поставят спортплощадки. Напомним, за последние два года вдоль магистрали уже привели в порядок два участка - от улицы Кравченко до МКАДа и от проезда Апакова до Университетского проспекта. В этом году обновляют отрезок от Университетского проспекта до Ломоносовского проспекта.

Что сделают:

- уберут воздушные провода в кабельную канализацию;

- проложат дополнительный водосток;

- вдоль дороги обустроят парковочные карманы;

- поставят шесть остановочных павильонов с зарядными «гнездами»;

- подключат дополнительные светильники около наземных пешеходных переходов, а также на прогулочных маршрутах 170 фонарей и 150 уличных торшеров со светодиодными светильниками;

- откроют две новые спортплощадки между домами 64/2 и 66.

В сквере на Ленинском проспекте между домами 69 и 73/8 высадят рокарий - каменистый цветник с многолетними растениями. Для этого возьмут 33 валуна разного размера и 150 цветов фиолетово-розового оттенка. Среди них - бело-розовый кизильник, флоксы, нежно-розовая спирея, темно-фиолетовый шалфей, сосна горная и можжевельник.

ЗАРЯДКИ ДЛЯ ГАДЖЕТОВ И ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

Около университета Баумана в центре столицы обновят сразу несколько улиц - Бауманскую, 2-й Бауманскую, Малую Почтовую, Ладожскую, Госпитальную. Кроме того, наведут красоту в Хомутовском тупике, переулках Бригадирском, Старокирочном, Госпитальном, Денисовском, частично - в Малом Гавриковом, Спартаковском, Гарднеровском и на Лефортовской площади.

«В этом районе находится ведущий технический вуз страны и фактически благоустраиваемые улицы и переулки превратятся в «студенческий квартал», - рассказал заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.

Что сделают:

- построят дополнительную ливневку;

- уберут воздушные провода в кабельную канализацию;

- расширят тротуары там, где это возможно;

- обновят парковки, в будущем на них поставят электрозарядные станции;

- подключат примерно 160 фонарей с энергоэффективными светильниками;

- разместят четыре остановочных павильона с зарядками для гаджетов и велопарковки;

- в соседнем сквере на Бауманской улице около школы имени Пушкина заменят ограду и проложат пешеходные дорожки;

- обустроят места отдыха с цветочными вазонами и лавочками, высадят более 270 деревьев и кустарников, а также газон общей площадью более 14 тысяч квадратных метров.

Фото предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы

ВМЕСТО АСФАЛЬТА УЛОЖАТ ПЛИТКУ

На Цветном бульваре в центре города отремонтируют участок около одноименной станции метро и Московского цирка Никулина.

Что сделают:

- заменят покрытия тротуаров и проезжей части;

- обновят подходы к вестибюлю подземки;

- откроют парковки;

- построят дополнительные водосточные сети;

- вместо асфальта на тротуарах появится крупная гранитная плитка;

- подключат фонари и уличные торшеры в историческом стиле;

- сделают стоянки для велосипедов;

- поставят новые лавочки;

- высадят газон и более тысячи квадратных метров цветников.

На Цветном бульваре в центре города отремонтируют участок около одноименной станции метро

ПЕШЕХОДНЫХ МАРШРУТОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

На севере Москвы в районе метро «Тимирязевская» на детских площадках поставят новые качели и карусели. Рядом вырастут луговые травы. При этом реконструируют улицу Академика Лисицына, квартальные проезды от Дмитровского шоссе до улицы Костякова и от парка «Дубки» до метро «Тимирязевская», участок между жилыми домами на улице Яблочкова и полосой отвода железной дороги.

Что сделают:

- обустроят удобные подходы и подъезды к одноименному городскому вокзалу «Тимирязевская» на границе Северного и Северо-Восточного округов;

- расширят тротуары и обновят их покрытие;

- уложат новый асфальт на проезжей части;

- откроют несколько пешеходных маршрутов, например, от парка «Дубки» до метро «Тимирязевская» и на участке от вокзала до школы №1236;

- разместят парковки;

- обновят пешеходную зону и сквер около торгового центра «Тимирязевский» на улице Яблочкова;

- высадят более сотни деревьев, цветники и газон.

ПРОКАТИМСЯ ПО КАНАТНОЙ ДОРОГЕ

В парке «Яуза» на северо-востоке столицы появятся не только привычные карусели и качели. Вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда обновят 14 детских площадок. Из них четыре около Новоосташковского моста превратятся в детский кластер.

Что сделают:

- поставят качалки-балансиры, лазилки и модульные игровые арки;

- протянут детскую канатную дорогу;

- обустроят просторную песочницу со столиками и пнями, водным переливом;

- построят спортивно-игровой комплекс из пяти зон, связанных подвесными канатами, ручками, переходами разного уровня сложности;

- разместят батуты и чашу-вертушку - качели и карусель одновременно.