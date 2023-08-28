Новая школа в московском районе Покровское-Стрешнево: ИТ-класс, театральная студия и футбольный клуб

Мэр поздравил учеников и педагогов с наступающим Днём знаний

Новый учебный год школьники района Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы начнут в новых классах. Сегодня, 28 августа, мэр столицы Сергей Собянин открыл только что построенную школу на 1100 мест на Волоколамском шоссе. Мэр поздравил учеников и педагогов с наступающим Днём знаний.

«Школа просторная, большая, с запасом, - отметил Собянин. - Здесь еще будет три детских сада в этом году».

По его словам, по соседству в будущем году также появится новая школа. В открывшемся сегодня учебном комплексе разместились два блока - для младших классов, а также для средней и старшей школы. Это здание войдет в состав школы №727. Дети смогут участвовать здесь в городском проекте «Математическая вертикаль». В будущем запустят и дополнительные проекты - «ИТ-класс», «Предпринимательский класс», «Медицинский класс».

Для школьников будут работать кружки и секции, в том числе театральная студия, которая сотрудничает с Малым театром. Кроме того, юные спортсмены продолжат заниматься в футбольном клубе «Вымпел». В нем мастер-классы проводят ведущие тренеры академии «Спартак». Для тренировок создано многофункциональное спортивное ядро с беговой дорожкой, футбольным полем, универсальной площадкой для игровых видов спорта, а также детскими игровыми площадками и стадионом. Желающие смогут сдавать здесь нормативы ГТО.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сегодня мэр Сергей Собянин побывал и в Строгино. В этом районе он открыл новую поликлинику на улице Твардовского и объявил о запуске еще 10 новых и реконструированных поликлиник по всему городу.

«В Строгино из четырех поликлиник – три уже новые, - сказал мэр. - Еще одну начали реконструировать. В следующем году тоже запустим».

Новые поликлиники начали принимать пациентов на улицах Игральная, Генерала Белова, Академика Миллионщикова, 1-я Напрудная, Лосевская, Митинская, Сормовская, в Булатниковском проезде, в Рогачевском переулке.

Для каждой из них закупили новейшую цифровую медицинскую технику и оснастили кабинеты по московскому стандарту поликлиник.