1,8 млн посещений за неделю: В Подмосковье растет количество посетителей парков

Фото министерства бл­агоустройства Москов­ской области

В Московской области отмечают планомерный рост количества посещений парков. Например, за последнюю неделю, с 21 по 27 августа, в парках и лесопарках Подмосковья отдохнули около 1,8 млн человек. Об этом сообщили в региональном Министерстве благоустройства.

- В наших парках и лесопарках мы создаем все условия для комфортного отдыха, - рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. - За прошедшую неделю в парках Подмосковья побывали 1,79 млн человек, что на 100 тысяч больше, чем год назад. Рост посещаемости наших природных территорий говорит о том, что отдых там становится все более популярным у горожан, поэтому мы будем продолжать работу по обустройству лесных и парковых пространств.

В министерстве составили список 5 самых популярных парков недели.

На первом месте оказался парк «Пехорка» в Балашихе. Его за последние семь дней посетители около 90 тысяч человек. (Балашиха, напомним, самый крупный по количеству жителей город Московской области, а в «Пехорке» в последние годы провели прекрасное благоустройство). Чуть меньше - 82 тысяч посещений - зафиксировали в Центральном парке культуры и отдыха города Пушкино. (Там, к слову, недавно была восстановлена эстрада, на которой когда-то выступал сам Шаляпин!).

Также в ТОП-5 вошли Парк Сестрорецкий (городской округ Клин) - 66 тысяч посещений, Парк Толстого (Химки) - 59 тысяч, парк «Фабричный» (Истра) - 32 тысячи.

При этом, что интересно, посещаемость парков не всегда напрямую зависит от погоды. Например, в субботу, 26 августа, в столичном регионе было пасмурно, но пик наибольшее количество отдыхающих зафиксировали именно в этот день - суммарно 350 тысяч человек.