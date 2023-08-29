Собянин рассказал о ходе комплексной модернизации Боткинской больницы

Сергей Собянин в мае в корпусе №20 Боткинской больницы. Сегодня здание урологического центра готово на 92%. Фото: Telegram-канал Сергея Собянина.

В Москве продолжается масштабный ремонт Боткинской больницы. Строители завершили реконструкцию хирургического корпуса и скоро сдадут обновленный урологический корпус. Об этом мэр города Сергей Собянин рассказал в своем официальном Telegram-канале.

«Завершили ремонтно-реставрационные работы в хирургическом корпусе №9, а корпус №20, в котором разместится городской урологический центр, готов на 92%. Начали работы ещё в двух корпусах – №2 и №10. Во втором будут терапевтическое, пульмонологическое и радиологическое отделения. В десятом разместится научно-академический корпус, куда переведут 24 кафедры ведущих медицинских научных центров и вузов», – написал Сергей Собянин.

Глава города напомнил, что исторические здания корпусов №2 и №10 являются объектами культурного наследия. Поэтому над ними работают не только строители, но и реставраторы. Завершить капитальный ремонт этих корпусов планируется во второй половине 2024 года.

«После комплексной модернизации в 2020-2022 годах открыли в том числе гематологический корпус, паллиативный корпус, хирургический корпус №7, центр амбулаторной онкологической помощи, эндоскопический центр, нефрологический центр, пищеблок», – уточнил мэр Москвы.

Гематологический корпус открылся после капитального ремонта в 2020 году. Фото: Telegram-канал Сергея Собянина.

В июле после реконструкции открылся еще один важный медицинский объект, расположенный в историческом здании - паллиативный корпус Морозовской детской клинической больницы. Капитальный ремонт центра начался в январе 2022 года. Финансирование проекта взяла на себя компания «Транснефть». Трехэтажный корпус, построенный в 1902 году, полностью обновили так, чтобы в нем было максимально удобно детям. В центре лечатся ребята до 18 лет со злокачественными новообразованиями, тяжелыми поражениями нервной системы, генетическими и другими неизлечимыми заболеваниями. На церемонии открытия Сергей Собянин подчеркнул, что медицинский центр оснастили самым современным оборудованием.

«Этот медицинский центр паллиативный - самый крупный в городе. И лучше всего оснащенный, - рассказал глава столицы.

К открытию паллиативного корпуса было закуплено более 800 единиц медицинской техники: приборы для наркоза и поддержки дыхания, дефибрилляторы, аппараты искусственной вентиляции легких, УЗИ. В здании оборудован дневной стационар, а также 40 паллиативных коек. Пациенты лежат в маломестных палатах, в которых предусмотрено совместное пребывание родителей и детей. Более старшие ребята могут оставаться в больнице без родительского присмотра. В палатах есть душ и туалет, шкафчики для личных вещей и удобные кровати. В центре по мере возможности постарались создать уютную, домашнюю обстановку. В больнице также есть комнаты психологической поддержки для детей и родителей.