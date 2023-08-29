Собянин открыл новую школу в Молжаниновском районе Москвы

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

День знаний все ближе. К новому учебному году в некоторых районах столицы построили современные образовательные комплексы. Один из них сегодня, 29 августа, открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Здание на 1100 мест разместилось на территории школы «Перспектива» на Синявинской улице.

«Школа современная, первоклассная, - сказал Собянин. - Сейчас с ее вводом в Молжаниновском районе будет все хорошо».

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Мэр напомнил, что здесь строится много жилья.

«Строителям надо смотреть, чтобы в последующие годы своевременно сдавали детские сады и школы, чтобы не было напряжения», - отметил Собянин.

По его словам, в этом году 1 сентября в московские школы с 1 по 11 класс пойдут более 1,1 миллиона учеников.

«Это абсолютный рекорд в истории Москвы», - подчеркнул мэр.

А первоклассников в этот раз зачислили в школы порядка 119 тысяч. Всего в сентябре в Москве откроется порядка 30 новых зданий школ и детских садов.

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

КОНКРЕТНО

Своих первых учеников школа на Синявинской улице примет 1 сентября 2023 года. Сюда перевели 7 - 11 классы из основного учебного корпуса «Перспективы».

В четырехэтажном здании разместились:

- учебные классы, в том числе и для участников образовательных проектов – естественно-научной и математической вертикалей в 7–9 классах;

- робо-класс и ИТ-полигон;

- спортзалы;

- мастерские по рисунку, живописи, композиции и декору.

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В планах - открытие мастерской скульптуры, 3D-моделирования и макетной мастерской. Кроме того, в новом здании появятся пять кадетских классов для учеников 7 - 11 классов и инженерный класс в сотрудничестве с НПО имени Лавочкина.

Около школы - спортивное ядро с футбольным полем, дорожками для бега, площадками для баскетбола, волейбола, бадминтона, настольного тенниса и гимнастики. На входной площадке - велопарковки.