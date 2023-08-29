«Планируем дальнейшее развитие»: В парках Подмосковья создали новые возможности для предпринимателей

Фото пресс-службы министерства благоустройства Московской области

Что главное в хорошем парке, который пользуется успехом у местных жителей? Красивые ландшафты, прогулочные и велосипедные дорожки, побольше скамеек, системы освещения и видеонаблюдения для безопасности. И благоустройство, конечно. Да. Но не только. Для людей, которые приходят отдыхать в парки, также очень важна и удобная инфраструктура. Чтобы было, где купить напитки или перекусить, взять на прокат велосипед или какой-то другой инвентарь, повеселиться с детьми на безопасных аттракционах. Этот вектор развития парков в свое время заложил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв - жителям Московской области нужны подобные зоны отдыха. И желательно в пешей доступности от дома. Чтобы после работы можно было прогуляться с семьей.

Именно поэтому в Подмосковье ежегодно появляются все новые парки и скверы, а их администрации активно работают с предпринимателями, которые и создают ту самую дополнительную инфраструктуру - точки общепита, пункты проката и так далее. Для бизнеса здесь создают особые условия и новые возможности. Тут со всех сторон удобно - это не только развитие парковых территорий, но и новые рабочие места, и отчисления в местные бюджеты.

Как сообщают в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области, на сегодня в подмосковных парках работают более 700 предпринимателей, представляющих малый и средний бизнес. Некоторые, получив позитивный результат, активно расширяются до 2-3 и более точек. Так что на данный момент в парках Московской области бизнес создал уже более 1230 площадок.

При этом алгоритм для старта работы в интересующем предпринимателя парке максимально прост. Для этого в Подмосковье запустили инвестиционный портал invest.mosreg.ru.Здесь можно на интерактивной карте изучить, какие сервисы и услуги уже имеются в данном парке, выбрать точку для размещения своего коммерческого объекта и подать заявление на размещение своего объекта как госуслугу.

К слову, в тройке городских зон отдыха, куда активнее всего заходит бизнес - «Наташинский» парк в Люберцах, парк имени Ларисы Лазутиной в Одинцове и «Елочки» в Домодедове.

- Рост числа бизнес-объектов в парках подтверждает, что правильное благоустройство и поддержка предпринимательства идут рука об руку, - рассказывает министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. - Планируем дальнейшее развитие в этом направлении.