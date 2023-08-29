Когда начнется бабье лето в Москве: названа точная дата

В четверг, 31 августа, лето на прощанье подарит москвичам настоящую жару Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пасмурный и прохладный вторник навевает осеннюю хандру? Это зря! Календарь, конечно, штука объективная, с ним не поспоришь - лето закончится буквально через пару дней. Но у погоды совсем другие планы! Она останется летней. И в этом оптимистичном прогнозе единодушны синоптики Гидрометцентра России и центра «Фобос».

В среду, 30 августа, с утра может опуститься туман, а потом распогодится. Воздух прогреется до +23…+25 градусов, облаков станет меньше, чем накануне, дождей не ожидается.

В четверг, 31 августа, лето на прощанье подарит москвичам настоящую жару, +27…+28 градусов. С такой же удивительной и приятной температуры начнется осень - в пятницу, 1 сентября, тоже до +28. Переменная облачность, сухо. Такая погода на 4 - 6 градусов теплее, чем положено по климатическим нормам.

Первые осенние выходные тоже в целом порадуют. Да, и в субботу, и в воскресенье не обойдётся без небольших дождей. И станет заметно прохладнее, чем в День знаний, но жаловаться грех: 2 сентября днём +21…+23 градуса, а 3 сентября +22…+24.

Мало того, следующая неделя тоже начнется с 25-градусного тепла, уверяют в Гидрометцентре! Так что - календарное лето заканчивается, но тут же приходит бабье. В центре «Фобос» считают, что продлится оно как минимум до 10 сентября, всю первую декаду осени можно рассчитывать на +20 градусов или выше. И дальше резкого похолодания не предвидится. Сентябрь-2023 по средней температуре будет на 2 градуса теплее климатических норм. А дождей прольётся на 10 - 20% меньше, чем положено в первый месяц осени.

Кстати, у синоптиков есть такое понятие - метеорологическое лето. Так называют время, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво выше +15 градусов. Обычно метеорологическое лето в Москве заканчивается 27 августа. В этом году продлится на две недели дольше!