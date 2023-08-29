«Сделать спорт доступным для каждого»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал об открытии 13 крупных спортивных объектов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В течение 2023 года в Московской области будут открыты 13 крупных спортивных объектов. Больше половины из них (7), строятся в рамках региональной госпрограммы, остальные - за счет инвесторов. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

- Президент поставил перед нами задачу - сделать спорт доступным для каждого жителя, - напомнил Андрей Воробьёв. - Мы разговариваем с людьми и знаем, что запрос на современные спортивные площадки, бассейны, стадионы есть во всех территориях Подмосковья. Решение очевидно - нужно больше новых объектов, поэтому мы реализуем масштабную программу строительства спортивной инфраструктуры.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор перечислил некоторые объекты из этого списка: физкультурно-оздоровительный комплекс в Можайске, а также ФОКи с крытым катком в Орехово-Зуеве, Волоколамске и Домодедове.

- Отмечу, что в Домодедово помимо этого скоро закончим строительство первого в Подмосковье манежа с полноразмерным крытым футбольным полем. В общей сложности до конца 2026-го в регионе появится более 30 новых стадионов, бассейнов, катков и спорткомплексов.

Это что касается спортивных объектов, построенных по запросу местных жителей с нуля. Параллельно ведутся по реконструкции уже существующих стадионов.

- Уже осенью вновь откроем стадион «Спартак» в Серпухове, которому более 100 лет, а также передадим спортивным и активным жителям Балашихи обновленный стадион «Труд», - отметил Андрей Воробьёв.

В планах на ближайшие пять лет - капитальный ремонт 50 спортивных объектов. В этом списке - 23 стадиона, 17 спортивных залов, 8 бассейнов и 2 ледовых катка.