Крупнейший ИТ-Пикник года раскрыл программу и музыкального хэдлайнера

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Крупнейший однодневный семейный it-фестиваль «ИТ-Пикник», который пройдет 2 сентября в музее-заповеднике «Коломенское», объявил подробную программу мероприятия. Посетителей ждут ИТ-лекторий, интерактивы, научпоп-лекции, мастер-классы для всей семьи и выступление музыкальной группы «Звери».

В течение дня гости фестиваля смогут послушать познавательные лекции от популяризаторов современной науки и экспертов из крупнейших IT-компаний: Яндекс, Тинькофф, Вконтакте, Ozon, Авито, hh.ru и многие другие. Так, на мероприятии заработает «Лекторий», где гости смогут услышать выступления и даже поучаствовать в дебатах по пяти направлениям: «Будущее. ИТ. Научпоп», «Архитектура, надежность и качество», «Продуктовый лекторий», «Менеджмент», «Микс». Каждый сможет найти для себя что-то интересное, например, здесь расскажут о том, как будут развиваться нейросети, как можно измерить качество продукта, а также узнать, как выбрать команду для будущей работы и многое другое.

При этом добавим, что «ИТ-Пикник» – семейное мероприятие, куда можно прийти с детьми. На фестивале будут работать воркшопы и интерактивные зоны от известных компаний, музеев и нестандартных школ, которые будет полезно и интересно посетить не только взрослому, но и ребенку. К примеру, участникам предстоит создать идеальный рецепт бургера для робота-повара, поучаствовать в вечерних астрономических наблюдениях, пройти мастер-класс по скетчингу или игре на музыкальных инструментах. Здесь же можно будет узнать основы 3D-моделирования, получить свой портрет, нарисованный роботом, попасть на занятие по йоге и просто найти единомышленников.

На протяжении всего фестиваля гостей ждет приятное музыкальное сопровождение. В это день в «Коломенском» выступят Therr Maitz, The Hatters, Zoloto, Антоха МС, а также хэдлайнер – группа «Звери».

«ИТ-Пикник» — крупнейший однодневный семейный фестиваль, который объединит российские IT-компании и свыше 30 тысяч человек: IT-специалистов разных направлений, а также их друзей и членов семей. В числе IT-партнеров фестиваля: Тинькофф, Сбер, Kaspersky, Avito, hh.ru, Positive Technologies, Сколково, Selectel и другие. Для участия в фестивале нужно зарегистрироваться на сайте. Каждый участник с билетом может бесплатно привести с собой одного взрослого и/или до двух детей. Деньги за билет вносятся напрямую в одну из благотворительных организаций, перечисленных на официальном сайте фестиваля.