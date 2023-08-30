В Москве выбрали победительницу регионального этапа программы «Мама-предприниматель»

Фото: предоставлено ГБУ «Малый бизнес Москвы»

Организатором программы выступило Минэкономразвития России, оператором регионального этапа – ГБУ «Малый бизнес Москвы». В этом году участие приняли 60 регионов – среди которых город Москва.

Программа регионального этапа состоит из отборочного этапа и образовательного интенсива. В рамках обучения мамам предстояло узнать о продвижении дела в новых реалиях, генерировать бизнес-идеи, формировать ценности, а также разработать свой бизнес-проект, который впоследствии было необходимо защитить перед жюри.

Фото: предоставлено ГБУ «Малый бизнес Москвы»

На участие в региональном этапе было подано более 120 заявок. 24 претендентки были отобраны для участия в образовательном интенсиве и чтобы побороться за первое место.

Победительницей регионального этапа в столице стала Екатерина Харламова с проектом «Козявкинъ» – девушка придумала удобное устройство для удаления носовой слизи и ушной серы у детей в виде жирафа. На презентационной сессии она представила план реализации первой партии товара (1 тысяча единиц) и дорожную карту проекта. Маме-предпринимательнице вручили главный приз – грант в размере 100 тысяч рублей на развитие бизнеса и призы от партнеров.

Фото: предоставлено ГБУ «Малый бизнес Москвы»

Поощрительные призы от VK достались дизайнеру Альбине Шмыгаль с проектом BATISTA (пошив шарфов из тончайшего хлопка) и Дануте Стариковой с проектом «Милые зверята» (производство авторских игрушек из шерсти, полимерной глины, ткани). Москвичкам вручили сертификаты на 10 тысяч бонусных рублей в сервисе VK Реклама. Анастасия Маркова, владелица маркета детских локальных брендов MOM PLAY ART, получила сертификат на 40 тысяч бонусных рублей на маркетплейсе наружной рекламы VDOOH. Также всем участницам полагается бесплатный доступ к платформе «Деловая среда Премиум» от Деловой среды Сбера, сертификат на получение бесплатной консультации у юриста ВТБ, участие в медийном проекте МБМ «Малый бизнес – большие истории».

Фото: предоставлено ГБУ «Малый бизнес Москвы»

Кроме того, SuperJob наградил шесть участниц подарочным сертификатом на 6 тысяч рублей.

Организаторы проекта: Министерство экономического развития Российской Федерации, Корпорация МСП, Фонд «Наше Будущее».

Генеральный партнер – Wildberries.

Фото: предоставлено ГБУ «Малый бизнес Москвы»

Федеральные партнеры: компания VK, маркетплейс наружной рекламы VDOOH, «Союз женщин России».

Партнеры в Москве: Банк ВТБ, Деловая среда Сбера, SuperJob, «КосмоКидс».

Федеральная грантовая программа «Мама-предприниматель» проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: предоставлено ГБУ «Малый бизнес Москвы»

Справка

ГБУ «Малый бизнес Москвы» помогает людям открывать и развивать свое дело в Москве. В центрах услуг для бизнеса каждый может узнать об имущественных, образовательных и финансовых мерах государственной поддержки и свободно пользоваться ими.

Для повышения уровня предпринимательских знаний работают следующие программы обучения: «Стартап-школа МБМ», «Прокачай свой бизнес вместе с наставником», «Бизнес-песочница», «Бизнес Апгрейд», акселерационные программы, также проходят тематические встречи и мероприятия для открытого общения и обмена опытом, стирая границы между бизнесом и властью.

Получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса в Москве, а также более подробно узнать об актуальных мерах поддержки предпринимателей в столице можно по телефону: +7 (495) 225-14-14.

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