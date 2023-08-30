«Задача - не снижать темп»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что промышленное производство в области выросло на 10%

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Московская область за семь первых месяцев 2023 года прибавила сразу 10% в Индексе промышленного производства. При этом в некоторых отдельно взятых отраслях результаты даже намного лучше.

По словам экспертов, такой скачок произошел во многом благодаря программе поддержки импортозамещающих предприятий, которую в Подмосковье запустили в 2022 году. Это как раз те направления, в которых раньше активно работали зарубежные компании. После их ухода на рынок начали заходить аналогичные отечественные предприятия. Свято место, как говорится, пусто не бывает. В Московской области для таких производств запустили дополнительные меры поддержки.

- Индекс промпроизводства в Подмосковье за семь месяцев 2023 года прибавил больше 10%, - рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - И наша задача - не снижать темп, помогать предприятиям держать планку. Для этого предоставляем землю, займы, выделяем субсидии.

Стоит отметить, что представителям бизнеса стало намного проще и удобней оформлять меры поддержки и различные госуслуги после запуска областного Инвестиционного портала invest.mosreg.ru.

- У нас ускоренными темпами растет выпуск высокотехнологичной продукции, например, производство компьютеров и оптики увеличилось более чем на 50%, - отметил губернатор. - Технологические прорывы идут и в металлургии, и в фарме, и в машиностроении, в авиапроме. В Дубне, например, уже запущено и работает крупнейшее производство беспилотной техники компании «Кронштадт» с инвестициями более 8 млрд рублей. Там же компания «Ядро Фаб Дубна» запускает производство вычислительных платформ, систем обработки и хранения данных. Инвестиции в проект - 11 млрд рублей.

В Щелкове будет открыто производству спутников (это проект компании «Газпром СПКА»). В Ступино уже работает компания S7 Group, которая готовит к выпуску новый тренировочный самолет.

- Это предприятия, которые инвестируют в высокие технологии сегодня - в условиях санкций, и дальше этот процесс будет ускоряться, - подчеркнул Андрей Воробьёв.

При этом многие новые предприятия, которые уже запустились или готовятся к старту производства, стали участниками подмосковной программы «Земля за 1 рубль», получили финансовую поддержку Фонда развития предпринимательства Московской области и другие меры поддержки.

- Изначально задача была простимулировать производство импортозамещающей продукции. Однако мы видим, что многие компании не просто замещают, а выводят на рынок уникальную продукцию, в том числе и не имеющую аналогов, - объяснила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. - Это высокотех во всех смыслах - это и сами роботизированные, высокотехнологичные производства, и продукция, выпускаемая на этих предприятиях. Сегодня у нас уже реализовано порядка 50 импортозамещающих проектов, более 100 в стадии реализации и мы постоянно расширяем этот список.