Электричество для 1,4 млн человек: Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв запустили обновленную подстанцию «Пахра»

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В подмосковном Домодедове сегодня запущена после модернизации подстанция «Пахра». Это один из самых крупных российских объектов в области энергетики за последние пять лет - обеспечивает электричеством 1,4 жителей Московской области и Москвы. В него были инвестированы более 17 млрд рублей.

Старт работы подстанции дали председатель правительства РФ Михаил Мишустин, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, зампред Правительства России Александр Новак, полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев и гендиректор «Россетей» Андрей Рюмин.

Михаил Мишустин поблагодарил за масштабную реконструкцию всех причастных к работам специалистов.

- Это без преувеличения большое достижение наших специалистов, разработчиков, инженеров, - отметил премьер-министр. - И речь идет не только о сложном оборудовании, но и, что очень важно, о полностью отечественном программном обеспечении, которое здесь применено для промышленной автоматизации и дистанционного управления. В целом подобных проектов во всем мире - по уровню мощности и надежности - не так много. Реализовать такие проекты способны только крупнейшие технологические лидеры. И вы еще раз доказали, что Россия входит в их число.

Главный итог реконструкции - установка более современного надежного распределительного оборудования и увеличение мощности с 750 до 1700 МВА (милливольт-ампер).

Обновленная «Пахра» будет бесперебойно обеспечивать электричеством не только четыре округа Московской области (Домодедово, Подольск, Чехов, Серпухов), но и всю Новую Москву (городские округа Троицкий и Новомосковский). На это территории сегодня живет 1,4 млн человек (80 тысяч квартир!). Впрочем, от подстанции питаются и крупнейшие предприятия, работающие на данном «участке» - от Международного аэропорта Домодедово и Особой экономической зоны «Максимиха» до дата-центра VK, Центрального института авиационного машиностроения имени Баранова и завода по производству энергосберегающего стекла «Пилкингтон Гласс».

- Это важный инфраструктурный объект, буквально полгода назад мы открывали другую значимую подстанцию «Тютчево» - все это позволяет нам развивать наше любимое Подмосковье, Московскую агломерацию, - рассказал Андрей Воробьёв. - Мы знаем, что 60% потребления электроэнергии в Подмосковье приходится на предприятия, на экономику. Здесь рядом в прилегающих территориях находятся индустриальные парки, которые ждут новых инвесторов, часть проектов уже реализуется. А это невозможно без инфраструктурных объектов - газа, электричества, дорог.