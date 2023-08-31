Лучшие из лучших в 6 видах спорта: В Балашихе пройдут финалы Кубка Губернатора Московской области

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В ближайшие выходные в подмосковной Балашихе пройдут финалы Кубка Губернатора Московской области - решающие соревнования сразу по 6 видам спорта.

Турниры и схватки будут проходить одновременно на двух площадках.

«Турниры по боксу, самбо, дзюдо, баскетболу 3х3 и смешанным единоборствам ММА пройдут на базе Ледового дворца «Арена Балашиха имени Ляпкина» - площадки для состязаний будут располагаться под открытым небом, - рассказали в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области. - А победитель Кубка по настольному теннису определится в СК «Метеор».

В рамках Кубка Губернатора ведется не только личный (каждый спортсмен защищает честь городского округа, за который выступает), но и командный зачет. Причем в двух номинациях. Так, среди команд городских округов с населением более 100 тысяч жителей перед финалами лидирует Подольск, среди муниципалитетов, в которых живет менее 100 тысяч человек, - Павловский Посад.

Окончательно результаты командного зачета будут подведены уже 3 сентября - после финала шахматного турнира. Он состоится в в усадьбе Гребнево на территории городского округа Щелково.

Ожидается, что в целом в Кубке Губернатора примут участие в качестве спортсменов и зрителей около 3 тысяч человек. При этом в Балашиху в качестве почетных гостей приедет целая россыпь звезд разных видов спорта. Среди них - олимпийский чемпион, чемпион мира по боксу Александр Лебзяк, чемпион мира Александр Бахтин, серебряный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира по дзюдо Александр Михайлин, чемпионка Европы по самбо Эльмира Кахраманова, чемпионка мира по самбо Карина Черевань, чемпион мира по самбо Денис Давыдов, в также чемпион Европы по самбо Евгений Максимов.

КСТАТИ

В Московской области уже около года действует проект «Выходи во двор» - команда Легенд российского футбола путешествует по городам Подмосковья и играет в обычных дворовых коробках с командами местных жителей. В рамках финала Кубка Губернатора состоится 12-й по счету матч проекта. Встреча звездных футболистов и любителей из Балашихи пройдет 2 сентября (начало в 12:00) на стадионе «Метеор» (адрес: улица Победы, владение 1).