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31 августа 2023 14:09

«Признал вину частично»: Что на допросе рассказал продюсер фильмов с Прилучным, убивший экс-депутата Дагестана

Продюсер Палагаев частично признал вину в убийстве экс-депутата Дагестана
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Продюсер уже арестован

Продюсер уже арестован

Фото: СОЦСЕТИ

В истории убийства в доме известного в России продюсера Гранта Палагаева произошел неожиданный поворот. Следователи, наконец, установили, кто был застрелен в доме актера из картины "Любовь морковь". Жертвой оказался бывший депутат Народного собрания Дагестана Ахмед Гамзаев.

В тот вечер, как выяснила KP.RU, Грант Палагаев устроил застолье в своем доме в Подмосковье. В какой-то момент между ним и гостем завязался конфликт, детали которого силовики выясняют до сих пор.

Палагаев знает многих звезд

Палагаев знает многих звезд

Фото: СОЦСЕТИ

- Оба были пьяны, конфликт завязался на бытовой почве, - рассказал KP.RU источник. - Что именно послужило причиной ссоры, продюсер пока не говорит.

Во время ссоры Палагаев застрелил депутата Гамзаева. При этом огнестрельное ранение он получил и сам. И тут следствие пытается понять, было это ранение во время потасовки. Или продюсер сам выстрелил в себя, чтобы отвести подозрения.

Грант Палагаев и Никита Михалков

Грант Палагаев и Никита Михалков

Фото: СОЦСЕТИ

- Обвиняемый получил ранение предплечья и был госпитализирован для оказания медицинской помощи, - рассказывают в ГСУ СКР по Московской области.

Сейчас, по данным источника KP.RU, Палагаев уже признал частично свою вину. Суд взял его под арест.

Грант Палагаев сам не комментировал инцидент

Грант Палагаев сам не комментировал инцидент

Фото: СОЦСЕТИ

Отметим, что Грант Палагаев продюсировал фильмы "Соловей-Разбойник" с Иваном Охлобыстиным и "Тайный город" с Павлом Прилучным. Также он был знаком со многими звездами шоу-бизнеса, в том числе и с голливудской актрисой Мерил Стрип.

Ране продюсер работал генеральным директором в ООО "Стриж и КО.Медиа". Компания в 2020 году заработала 129 миллионов рублей, сейчас фирма уже ликвидирована.

Сам Ахмед Гамзаев ранее попал в сводки СМИ после дебоша в одном из московских баров. Продюсеру за его убийство может грозить до 15 лет колонии.

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