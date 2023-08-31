«Признал вину частично»: Что на допросе рассказал продюсер фильмов с Прилучным, убивший экс-депутата Дагестана

Продюсер уже арестован Фото: СОЦСЕТИ

В истории убийства в доме известного в России продюсера Гранта Палагаева произошел неожиданный поворот. Следователи, наконец, установили, кто был застрелен в доме актера из картины "Любовь морковь". Жертвой оказался бывший депутат Народного собрания Дагестана Ахмед Гамзаев.

В тот вечер, как выяснила KP.RU, Грант Палагаев устроил застолье в своем доме в Подмосковье. В какой-то момент между ним и гостем завязался конфликт, детали которого силовики выясняют до сих пор.

Палагаев знает многих звезд Фото: СОЦСЕТИ

- Оба были пьяны, конфликт завязался на бытовой почве, - рассказал KP.RU источник. - Что именно послужило причиной ссоры, продюсер пока не говорит.

Во время ссоры Палагаев застрелил депутата Гамзаева. При этом огнестрельное ранение он получил и сам. И тут следствие пытается понять, было это ранение во время потасовки. Или продюсер сам выстрелил в себя, чтобы отвести подозрения.

Грант Палагаев и Никита Михалков Фото: СОЦСЕТИ

- Обвиняемый получил ранение предплечья и был госпитализирован для оказания медицинской помощи, - рассказывают в ГСУ СКР по Московской области.

Сейчас, по данным источника KP.RU, Палагаев уже признал частично свою вину. Суд взял его под арест.

Грант Палагаев сам не комментировал инцидент Фото: СОЦСЕТИ

Отметим, что Грант Палагаев продюсировал фильмы "Соловей-Разбойник" с Иваном Охлобыстиным и "Тайный город" с Павлом Прилучным. Также он был знаком со многими звездами шоу-бизнеса, в том числе и с голливудской актрисой Мерил Стрип.

Ране продюсер работал генеральным директором в ООО "Стриж и КО.Медиа". Компания в 2020 году заработала 129 миллионов рублей, сейчас фирма уже ликвидирована.

Сам Ахмед Гамзаев ранее попал в сводки СМИ после дебоша в одном из московских баров. Продюсеру за его убийство может грозить до 15 лет колонии.

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