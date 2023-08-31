Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв: «Этим летом свыше 260 тысяч наших детей отдохнули в лагерях»

Фото: пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Последний день лета и длинных школьных каникул - самое время, чтобы подвести итоги летней оздоровительной кампании.

- Этим летом отдохнуло свыше 260 тысяч детей из Подмосковья, - рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - Мы организовали отдых в более 100 загородных и почти в 1 тысяче школьных лагерях. Кроме того, отправили на Черное море около 5 тысяч детей.

Андрей Воробьёв отметил, что ежегодно Московская область выделает около 25 тысяч льготных и бесплатных путевок для ребят из многодетных, малообеспеченных семей, сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья. Но в этом году появилась еще одна категория детей, которых подмосковные власти окружили особой заботой.

- Также мы взяли на себя обязательство по организации отдыха детей участников СВО. Около 2 тысяч ребят смогли бесплатно отдохнуть в лагере «Литвиново» в Наро-Фоминском округе, - сообщил губернатор. - Смены длились по две недели. Там было предусмотрено все, чтобы ребята могли отвлечься, насладиться детством и летом - 5-разовое питание, игры на свежем воздухе, турпоходы, посещения бассейна и боулинга, встречи со знаменитостями, вечерние посиделки у костра.

Как уточнили в пресс-службе Губернатора и Правительства Московской области, в нынешнем летнем сезоне в Подмосковье работало 111 летних оздоровительных лагерей. Многие были тематические: творческие, спортивные, патриотические, языковые, туристические и так далее. В тройке городских округов с наибольшим количеством лагерей - Пушкинский (16), Истра (12) и Коломна (11).

Еще 983 лагеря (причем с 2-3-разовым питанием) действовали при школах. В течение дня ребята занимались с педагогами, участвовали в командных и спортивных соревнованиях, ездили на экскурсии.