Сергей Собянин передал столичным коммунальщикам благодарность от жителей ДНР и ЛНР. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сергей Собянин поблагодарил коммунальщиков Москвы за восстановление Донецка и Луганска. Мэр столицы 31 августа принял участие в торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов реализации программы развития городской среды в 2023 году и подготовки города к осенне-зимнему периоду 2023–2024 годов. Выступая перед участниками встречи, глава Москвы отметил самоотверженный труд сотрудников столичного ЖКХ при восстановлении инженерных сетей, жилья, социальных и культурных объектов ДНР и ЛНР.

«Есть вещи, которые вообще выходят за пределы обычной работы. Мы с вами много лет помогали в восстановлении Севастополя, Крыма, а последние два года тысячи ваших коллег работают над восстановлением экономики, инженерных сетей, жилого сектора, объектов соцкультбыта в Донецке, Луганске. И есть вещи, которые для такой работы просто считаются экстремальными. В Донецке, помимо обычной работы, которую выполняют коммунальщики для подготовки к зиме, обустройства объектов соцкультбыта, за этот год вставлено 13 тысяч окон, выбитых снарядами. Вы работаете рядом с этими людьми, рискуя жизнью и здоровьем», – подчеркнул Сергей Собянин.

Мэр Москвы передал сотрудникам комплекса благодарность от жителей и руководства ДНР и ЛНР за ту работу, которую они делают на новых территориях.

Собянин также вручил награды лучшим сотрудникам комплекса городского хозяйства. Глава столицы напомнил, что, как и прежде, в этом году в Москве активно обновлялись парки, улицы, набережные, скверы и поймы рек. По словам Сергея Собянина, за это время были построены первоклассные парки, набережные, обустроены тысячи дворов.

«Это большая, огромная работа, которую невозможно сделать, не вкладывая в нее душу. Сразу видно объект, в который вы вложили свое знание, умение и душу. То, что делает комплекс городского хозяйства, я считаю, он делает с душой. За это отдельное вам спасибо!» – поблагодарил глава города.

Сергей Собянин напомнил, что коммунальщики активно участвуют в столичной программе реконструкции городских поликлиник. Первый этап программы вскоре будет завершен.

«Это будет действительно хороший, первоклассный уровень, в который будут ходить 6 миллионов москвичей, и вы это сделали своими руками в кратчайшие сроки», – подчеркнул Сергей Собянин.

Мэр города также сообщил, что с 2024 года в Москве стартует комплексная программа реконструкции школьных зданий.

Напомним, Москва и Донецкая Народная республика подписали соглашение о сотрудничестве 18 июня 2022 года. Тогда же, в июне прошлого года, российская столица и Луганск стали городами-побратимами. Москва оказывает ДНР и ЛНР помощь в социальной сфере, здравоохранении, образовании и культуре. Московские специалисты участвуют в восстановлении дорог, водоснабжения, линий электропередач и других важных объектов. Прошлым летом столичные коммунальщики помогли оперативно подготовить Луганск и Донецк к зиме и предстоящему отопительному сезону.